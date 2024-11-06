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В США заявили об отсутствии нарушений на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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19:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982298649.html
В США заявили об отсутствии нарушений на выборах
В США заявили об отсутствии нарушений на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
В США заявили об отсутствии нарушений на выборах
Президентские выборы в США прошли в безопасной обстановке и без признаков злонамеренного вмешательства, сообщила в среду глава Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:23
2024-11-06T19:23
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США прошли в безопасной обстановке и без признаков злонамеренного вмешательства, сообщила в среду глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли в обнародованном заявлении. "В последние недели граждане по всей стране объединились, чтобы принять участие в священном демократическом процессе, отдав свои голоса на выборах 2024 года", — отметила Истерли, выразив глубокую благодарность местным избирательным органам и сотням тысяч американцев, работавших на избирательных участках. По её словам, CISA гордится сотрудничеством с ними. Истерли подчеркнула, что инфраструктура выборов США сегодня как никогда защищена, а избирательное сообщество максимально готово к проведению безопасных, честных и свободных выборов. "Вчера мы стали свидетелями мирного и безопасного воплощения демократии", — добавила она, отметив отсутствие доказательств какой-либо злонамеренной деятельности, способной повлиять на безопасность или честность прошедших выборов. Теперь местные органы власти займутся сертификацией результатов, чтобы гарантировать, что каждый поданный голос будет учтён, отметила Истерли. "Правительство США на протяжении всего процесса поддерживало наших партнёров, обеспечивая защиту систем и противодействие злоумышленникам, стремившимся нарушить наш процесс", — отметила она, добавив, что CISA продолжит сотрудничество с региональными властями вплоть до завершения сертификации итогов выборов. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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4.7
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США заявили об отсутствии нарушений на выборах

Американские власти: выборы в США прошли без злонамеренного вмешательства

© AP Photo / Steven SenneИзбиратели во время голосования на выборах США
Избиратели во время голосования на выборах США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Steven Senne
Избиратели во время голосования на выборах США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США прошли в безопасной обстановке и без признаков злонамеренного вмешательства, сообщила в среду глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли в обнародованном заявлении.
"В последние недели граждане по всей стране объединились, чтобы принять участие в священном демократическом процессе, отдав свои голоса на выборах 2024 года", — отметила Истерли, выразив глубокую благодарность местным избирательным органам и сотням тысяч американцев, работавших на избирательных участках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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По её словам, CISA гордится сотрудничеством с ними.
Истерли подчеркнула, что инфраструктура выборов США сегодня как никогда защищена, а избирательное сообщество максимально готово к проведению безопасных, честных и свободных выборов.
"Вчера мы стали свидетелями мирного и безопасного воплощения демократии", — добавила она, отметив отсутствие доказательств какой-либо злонамеренной деятельности, способной повлиять на безопасность или честность прошедших выборов.
Теперь местные органы власти займутся сертификацией результатов, чтобы гарантировать, что каждый поданный голос будет учтён, отметила Истерли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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"Правительство США на протяжении всего процесса поддерживало наших партнёров, обеспечивая защиту систем и противодействие злоумышленникам, стремившимся нарушить наш процесс", — отметила она, добавив, что CISA продолжит сотрудничество с региональными властями вплоть до завершения сертификации итогов выборов.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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