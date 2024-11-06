https://ria.ru/20241106/ssha-1982298649.html

В США заявили об отсутствии нарушений на выборах

В США заявили об отсутствии нарушений на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

В США заявили об отсутствии нарушений на выборах

Президентские выборы в США прошли в безопасной обстановке и без признаков злонамеренного вмешательства, сообщила в среду глава Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:23

2024-11-06T19:23

2024-11-06T19:23

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981951876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bcf95c12f1dff3949635144fc976f59.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США прошли в безопасной обстановке и без признаков злонамеренного вмешательства, сообщила в среду глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли в обнародованном заявлении. "В последние недели граждане по всей стране объединились, чтобы принять участие в священном демократическом процессе, отдав свои голоса на выборах 2024 года", — отметила Истерли, выразив глубокую благодарность местным избирательным органам и сотням тысяч американцев, работавших на избирательных участках. По её словам, CISA гордится сотрудничеством с ними. Истерли подчеркнула, что инфраструктура выборов США сегодня как никогда защищена, а избирательное сообщество максимально готово к проведению безопасных, честных и свободных выборов. "Вчера мы стали свидетелями мирного и безопасного воплощения демократии", — добавила она, отметив отсутствие доказательств какой-либо злонамеренной деятельности, способной повлиять на безопасность или честность прошедших выборов. Теперь местные органы власти займутся сертификацией результатов, чтобы гарантировать, что каждый поданный голос будет учтён, отметила Истерли. "Правительство США на протяжении всего процесса поддерживало наших партнёров, обеспечивая защиту систем и противодействие злоумышленникам, стремившимся нарушить наш процесс", — отметила она, добавив, что CISA продолжит сотрудничество с региональными властями вплоть до завершения сертификации итогов выборов. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024