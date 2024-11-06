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В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли - РИА Новости, 06.11.2024
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16:18 06.11.2024 (обновлено: 16:24 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982239716.html
В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли
В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли - РИА Новости, 06.11.2024
В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли
Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:18
2024-11-06T16:24
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. "Малогабаритный самолет упал на транспортное средство... после взлета из аэропорта пригорода Финикса, в результате погибли пять человек", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что речь идет о легком бизнес-джете Honda HA-420. По данным агентства, пять человек были на борту самолета, однако не уточняется, погибли ли только авиапассажиры или есть жертвы и среди находившихся в машине.
https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html
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в мире, авто, финикс, сша
В мире, Авто, Финикс, США
В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли

AP: при падении бизнес-джета в пригороде Финикса в США погибли пять человек

© Фото : KPNXМесто происшествия, где малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса
Место происшествия, где малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : KPNX
Место происшествия, где малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
«
"Малогабаритный самолет упал на транспортное средство... после взлета из аэропорта пригорода Финикса, в результате погибли пять человек", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что речь идет о легком бизнес-джете Honda HA-420.
По данным агентства, пять человек были на борту самолета, однако не уточняется, погибли ли только авиапассажиры или есть жертвы и среди находившихся в машине.
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