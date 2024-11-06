В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли
AP: при падении бизнес-джета в пригороде Финикса в США погибли пять человек
© Фото : KPNXМесто происшествия, где малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса
© Фото : KPNX
Место происшествия, где малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
«
"Малогабаритный самолет упал на транспортное средство... после взлета из аэропорта пригорода Финикса, в результате погибли пять человек", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что речь идет о легком бизнес-джете Honda HA-420.
По данным агентства, пять человек были на борту самолета, однако не уточняется, погибли ли только авиапассажиры или есть жертвы и среди находившихся в машине.
В США разбился военный самолет, сообщили СМИ
29 мая, 00:04