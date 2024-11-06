https://ria.ru/20241106/ssha-1982239716.html

В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли

В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли - РИА Новости, 06.11.2024

В США самолет упал на автомобиль, пять человек погибли

Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:18

2024-11-06T16:18

2024-11-06T16:24

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малогабаритный бизнес-джет упал на автомобиль недалеко от аэропорта в пригороде американского Финикса, по меньшей мере пять человек погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. "Малогабаритный самолет упал на транспортное средство... после взлета из аэропорта пригорода Финикса, в результате погибли пять человек", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что речь идет о легком бизнес-джете Honda HA-420. По данным агентства, пять человек были на борту самолета, однако не уточняется, погибли ли только авиапассажиры или есть жертвы и среди находившихся в машине.

https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, финикс, сша