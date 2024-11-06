https://ria.ru/20241106/ssha-1982180290.html
США вовлечены в войну против России, напомнил Песков
США вовлечены в войну против России, напомнил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
США вовлечены в войну против России, напомнил Песков
США - это недружественная страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:51
2024-11-06T12:51
2024-11-06T12:51
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США - это недружественная страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
США вовлечены в войну против России, напомнил Песков
Песков назвал США недружественной страной, вовлеченной в войну против России