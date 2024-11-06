https://ria.ru/20241106/ssha-1982175573.html

США могут помочь завершению украинского конфликта, заявил Песков

США могут помочь завершению украинского конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

США могут помочь завершению украинского конфликта, заявил Песков

США "добавляют керосин" в украинский конфликт, тем самым разжигая его, хотя в состоянии поспособствовать его завершению, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:37

2024-11-06T12:37

2024-11-06T12:37

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дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США "добавляют керосин" в украинский конфликт, тем самым разжигая его, хотя в состоянии поспособствовать его завершению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине... Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то, да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как победа Дональда Трампа на выборах президента США скажется на событиях конфликта на Украине. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982173916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024