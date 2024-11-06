США могут помочь завершению украинского конфликта, заявил Песков
Песков: США, разжигающие украинский конфликт, могут помочь завершению
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США "добавляют керосин" в украинский конфликт, тем самым разжигая его, хотя в состоянии поспособствовать его завершению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине... Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то, да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как победа Дональда Трампа на выборах президента США скажется на событиях конфликта на Украине.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.