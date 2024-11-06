https://ria.ru/20241106/ssha-1982173090.html
Союзники США могут пересмотреть кооперацию по безопасности, считает эксперт
Союзники США могут пересмотреть кооперацию по безопасности, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
Союзники США могут пересмотреть кооперацию по безопасности, считает эксперт
Основные союзники США в Европе и Азии после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах могут пересмотреть свои позиции по сотрудничеству с... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:30
2024-11-06T12:30
2024-11-06T12:30
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ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Основные союзники США в Европе и Азии после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах могут пересмотреть свои позиции по сотрудничеству с Вашингтоном по вопросам безопасности, заявил РИА Новости в среду приглашенный научный сотрудник Центра американских исследований Чжэцзянского университета международных исследований Ван Пэн. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "После того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США в 2024 году, реакция американского общества была смешанной и разнообразной. Его сторонники собрались вместе во Флориде и других местах, чтобы отпраздновать победу, в то время как другая часть населения ставит под сомнение результаты и беспокоится о честности избирательного процесса", - заявил Ван Пэн. Он отметил, что "в то же время до некоторой степени возросла социальная напряженность: некоторые города усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшую конфронтацию или волнения из-за результатов выборов". "На международном уровне союзники США, в особенности основные партнеры в Европе и Азии, уделяют пристальное внимание и стремительно корректируют дипломатические стратегии, чтобы справиться с политическими изменениями, вызванными возвращением Трампа", - указал он. По мнению эксперта, "страны ЕС могут пересмотреть свою позицию по сотрудничеству с США в сфере торговли и политики безопасности, в то время как азиатские союзники, такие как Япония и Южная Корея, могут пересмотреть стабильность своих отношений с Соединенными Штатами, особенно по вопросам региональной безопасности". "Стоит отметить, что, хотя Трамп и заявил о своей победе, окончательные результаты выборов еще не подведены. Некоторые бюллетени, отправленные по почте, еще не подсчитаны, особенно в ключевых колеблющихся штатах, и эти голоса могут оказать важное влияние на окончательный результат", - добавил он. Он отметил, что если разница в голосах будет незначительной, то, скорее всего, последует судебное разбирательство, которое усугубит спор и увеличит неопределенность в отношении результатов выборов. "В этих условиях американские избиратели и глобальные союзники ждут дальнейшего развития событий, чтобы удостовериться в том, что победа Трампа на выборах официально вступила в силу, и определить, как его переизбрание повлияет на будущую международную обстановку", - подытожил аналитик.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
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в мире, сша, европа, азия, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Азия, Дональд Трамп, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Союзники США могут пересмотреть кооперацию по безопасности, считает эксперт
Ван Пэн: союзники США могут пересмотреть позиции по безопасности из-за выборов
ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Основные союзники США в Европе и Азии после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах могут пересмотреть свои позиции по сотрудничеству с Вашингтоном по вопросам безопасности, заявил РИА Новости в среду приглашенный научный сотрудник Центра американских исследований Чжэцзянского университета международных исследований Ван Пэн.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
"После того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США в 2024 году, реакция американского общества была смешанной и разнообразной. Его сторонники собрались вместе во Флориде и других местах, чтобы отпраздновать победу, в то время как другая часть населения ставит под сомнение результаты и беспокоится о честности избирательного процесса", - заявил Ван Пэн.
Он отметил, что "в то же время до некоторой степени возросла социальная напряженность: некоторые города усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшую конфронтацию или волнения из-за результатов выборов".
"На международном уровне союзники США, в особенности основные партнеры в Европе и Азии, уделяют пристальное внимание и стремительно корректируют дипломатические стратегии, чтобы справиться с политическими изменениями, вызванными возвращением Трампа", - указал он.
По мнению эксперта, "страны ЕС
могут пересмотреть свою позицию по сотрудничеству с США в сфере торговли и политики безопасности, в то время как азиатские союзники, такие как Япония
и Южная Корея
, могут пересмотреть стабильность своих отношений с Соединенными Штатами, особенно по вопросам региональной безопасности".
"Стоит отметить, что, хотя Трамп и заявил о своей победе, окончательные результаты выборов еще не подведены. Некоторые бюллетени, отправленные по почте, еще не подсчитаны, особенно в ключевых колеблющихся штатах, и эти голоса могут оказать важное влияние на окончательный результат", - добавил он.
Он отметил, что если разница в голосах будет незначительной, то, скорее всего, последует судебное разбирательство, которое усугубит спор и увеличит неопределенность в отношении результатов выборов.
"В этих условиях американские избиратели и глобальные союзники ждут дальнейшего развития событий, чтобы удостовериться в том, что победа Трампа на выборах официально вступила в силу, и определить, как его переизбрание повлияет на будущую международную обстановку", - подытожил аналитик.