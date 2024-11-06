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Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Шольц поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:18

2024-11-06T12:18

2024-11-06T12:27

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и выразил желание продолжать эту работу "на благо граждан"."Я поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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