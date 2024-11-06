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Шольц поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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12:18 06.11.2024 (обновлено: 12:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982169541.html
Шольц поздравил Трампа с победой на выборах
Шольц поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Шольц поздравил Трампа с победой на выборах
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:18
2024-11-06T12:27
германия
дональд трамп
олаф шольц
выборы президента сша — 2024
вашингтон (штат)
технологии
сша
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и выразил желание продолжать эту работу "на благо граждан"."Я поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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германия, дональд трамп, олаф шольц, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), технологии, сша, в мире
Германия, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (штат), Технологии, США, В мире
Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Шольц поздравил Трампа и выразил желание продолжить сотрудничество с США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и выразил желание продолжать эту работу "на благо граждан".
"Я поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.
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Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
ГерманияДональд ТрампОлаф ШольцВыборы президента США — 2024Вашингтон (штат)ТехнологииСШАВ мире
 
 
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