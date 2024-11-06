Шольц поздравил Трампа с победой на выборах
Шольц поздравил Трампа и выразил желание продолжить сотрудничество с США
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах президента в США напомнил, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом, и выразил желание продолжать эту работу "на благо граждан".
"Я поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.