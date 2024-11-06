"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Окончательные результаты голосования на выборах в США станут известны 11 декабря
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Официальный подсчет голосов еще не закончился, но расклады в целом понятны. Трамп опережает Харрис в решающих штатах. Мировые лидеры уже принялись его поздравлять. Однако самое главное на этих выборах еще впереди.
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5 ноября, 22:50
От равенства к лидерству
Согласно предварительным итогам, более 71 миллиона американцев поддержали Трампа, примерно 67 — Харрис.
© AP Photo / Nathan HowardРезультаты подсчета голосов на выборах президента США в Университете Говарда в Вашингтоне
© AP Photo / Nathan Howard
Результаты подсчета голосов на выборах президента США в Университете Говарда в Вашингтоне
Как известно, в США голоса избирателей делегируются выборщикам. Их всего 538. Для победы нужно 270. И результат может отличаться от итогов общенародного волеизъявления.
Но сейчас все вполне логично. Лидирующий в национальном голосовании Трамп получил и больше выборщиков: на 18:00 мск, по данным СМИ, у него 276 делегатов, у Харрис — 223.
Вплоть до решающей даты кандидаты шли почти вровень. Символично, что и день голосования они начали так же. Первыми бюллетени в урны опустили немногочисленные жители Диксвилл-Нотч — коммуны в Нью-Гэмпшире, с 1960-го традиционно дающей старт избирательной процедуре в полночь. Там Трамп и Харрис получили по три голоса.
Кроме них в бюллетенях было еще четыре фамилии независимых выдвиженцев. Такие всегда есть в США, законом это не запрещено, но тут своего рода "протестное голосование": поддержка этих кандидатов, по опросам, — в рамках статистической погрешности.
Порядка 80 миллионов человек проголосовали досрочно. Поэтому были резонные опасения, что людей на участках окажется не слишком много. Тому способствовала и погода.
Сыграл на колебаниях
В некоторых штатах прошли ливни, даже предупреждали о наводнениях. Впрочем, как показывают исследования, если ненастье и снижает явку, то не более чем на один процент.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСторонники кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне
"Для тех, кто уже твердо решил голосовать, дойти до участка — не проблема, — пояснил РИА Новости Джек Стефенсон из Нью-Йорка (там, впрочем, с погодой все было нормально). — Утром перед открытием участков выстраиваются очереди".
Многие считают, что бюллетень, опущенный в урну собственноручно, — "надежнее", добавил он. "Это как раз активные избиратели. Днем и ближе к вечеру могут зайти проголосовать и просто "по дороге", такое бывает", — уточнил американец.
В некоторых штатах, например в Вашингтоне (не путать с городом-столицей), власти, опасаясь эксцессов, усилили меры безопасности — участки охраняла Национальная гвардия. Были слухи о готовящихся терактах.
Но обошлось без экстраординарных событий или столкновений избирателей, несмотря на очевидную поляризацию в обществе. "Принято считать, что Техас — республиканский штат (и по итогам это действительно так. — Прим. ред.), однако здесь никто не препятствует появлению на участке с демократической символикой, — говорит Клаус Штубберт из техасского Остина. — Все понимают, как именно завершится голосование (в штате), нет смысла "портить вечеринку".
Основная борьба развернулась в так называемых колеблющихся штатах. Так, среднезападные Пенсильвания, Мичиган и Висконсин в 2016-м "ушли" к Трампу. А в 2020-м — к Джо Байдену.
Сейчас все три — у Трампа.
© AP Photo / Evan VucciСторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
Другие "колеблющиеся" — Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина — считаются скорее республиканскими. Тем не менее половина из них на предыдущих выборах впервые за многие годы досталась кандидату от Демпартии. Теперь все четыре вернулись к Трампу.
Данные предварительных опросов, не выявивших фаворита, сказались на настроениях и в других штатах. "В 2016-м и даже в 2020-м была уверенность в победе Трампа (хотя во второй раз он проиграл. — Прим. ред.), — отмечает Росс Ма из Калифорнии. — Сейчас никто ни за что не ручался".
Не только Трамп обошел Харрис, но и в целом республиканцы одержали верх над демократами на выборах в конгресс, проходивших параллельно с президентскими.
Что дальше?
Палата представителей — уже у GOP ("Великой старой партии", как именуют себя республиканцы). Сенат долгое время контролировали демократы, но сегодня, похоже, его потеряли.
С одной стороны, это ставит Трампа в уникальное положение. Обычно конгресс уравновешивает президента, представляя собой оппонирующую силу. В этот раз GOP взяла и Белый дом, и Капитолий.
Но не все так просто: теоретически все может измениться. У штатов есть время до 11 декабря, чтобы завершить подсчет голосов и, если это необходимо, провести переучет.
Выборщики встречаются в своих штатах в первый вторник после второй среды декабря (в этом году — 17 числа), чтобы утвердить итоги всенародного голосования.
© AP Photo / Elaine ThompsonЗаседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016 года
© AP Photo / Elaine Thompson
Заседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016 года
Именно они определяют, кто станет президентом. С учетом массового неприятия Трампа среди республиканцев не исключено, что кто-то проголосует против него. Это не запрещено законом, лишь некоторые штаты карают нарушение партийной дисциплины штрафом.
"Конечно, у нас много идеологических разногласий с Харрис. Этого следовало ожидать. Однако альтернатива просто несостоятельна", — заявили в недавнем открытом письме пара сотен видных республиканцев. Есть ли среди них выборщики — неясно, но не учитывать такую позицию нельзя.
Прецеденты с недобросовестным голосованием в истории США были. В 1860-м четверо выборщиков от Демпартии выступили за республиканца Авраама Линкольна. На исход это, правда, не повлияло: демократ Стивен Дуглас и так бы проиграл.
Окончательные результаты озвучат на совместном заседании конгресса 6 января. Но с разрывом в более чем 70 выборщиков (и лидерством Трампа в общенародном голосовании), скорее всего, итоги пересматривать не будут.