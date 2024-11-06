https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США

"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США - РИА Новости, 06.11.2024

"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США

Официальный подсчет голосов еще не закончился, но расклады в целом понятны. Трамп опережает Харрис в решающих штатах. Мировые лидеры уже принялись его... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:12

2024-11-06T12:12

2024-11-06T18:48

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Официальный подсчет голосов еще не закончился, но расклады в целом понятны. Трамп опережает Харрис в решающих штатах. Мировые лидеры уже принялись его поздравлять. Однако самое главное на этих выборах еще впереди. От равенства к лидерствуСогласно предварительным итогам, более 71 миллиона американцев поддержали Трампа, примерно 67 — Харрис.Как известно, в США голоса избирателей делегируются выборщикам. Их всего 538. Для победы нужно 270. И результат может отличаться от итогов общенародного волеизъявления.Но сейчас все вполне логично. Лидирующий в национальном голосовании Трамп получил и больше выборщиков: на 18:00 мск, по данным СМИ, у него 276 делегатов, у Харрис — 223.Вплоть до решающей даты кандидаты шли почти вровень. Символично, что и день голосования они начали так же. Первыми бюллетени в урны опустили немногочисленные жители Диксвилл-Нотч — коммуны в Нью-Гэмпшире, с 1960-го традиционно дающей старт избирательной процедуре в полночь. Там Трамп и Харрис получили по три голоса.Кроме них в бюллетенях было еще четыре фамилии независимых выдвиженцев. Такие всегда есть в США, законом это не запрещено, но тут своего рода "протестное голосование": поддержка этих кандидатов, по опросам, — в рамках статистической погрешности.Порядка 80 миллионов человек проголосовали досрочно. Поэтому были резонные опасения, что людей на участках окажется не слишком много. Тому способствовала и погода.Сыграл на колебанияхВ некоторых штатах прошли ливни, даже предупреждали о наводнениях. Впрочем, как показывают исследования, если ненастье и снижает явку, то не более чем на один процент."Для тех, кто уже твердо решил голосовать, дойти до участка — не проблема, — пояснил РИА Новости Джек Стефенсон из Нью-Йорка (там, впрочем, с погодой все было нормально). — Утром перед открытием участков выстраиваются очереди".Многие считают, что бюллетень, опущенный в урну собственноручно, — "надежнее", добавил он. "Это как раз активные избиратели. Днем и ближе к вечеру могут зайти проголосовать и просто "по дороге", такое бывает", — уточнил американец.В некоторых штатах, например в Вашингтоне (не путать с городом-столицей), власти, опасаясь эксцессов, усилили меры безопасности — участки охраняла Национальная гвардия. Были слухи о готовящихся терактах.Но обошлось без экстраординарных событий или столкновений избирателей, несмотря на очевидную поляризацию в обществе. "Принято считать, что Техас — республиканский штат (и по итогам это действительно так. — Прим. ред.), однако здесь никто не препятствует появлению на участке с демократической символикой, — говорит Клаус Штубберт из техасского Остина. — Все понимают, как именно завершится голосование (в штате), нет смысла "портить вечеринку".Основная борьба развернулась в так называемых колеблющихся штатах. Так, среднезападные Пенсильвания, Мичиган и Висконсин в 2016-м "ушли" к Трампу. А в 2020-м — к Джо Байдену.Сейчас все три — у Трампа.Другие "колеблющиеся" — Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина — считаются скорее республиканскими. Тем не менее половина из них на предыдущих выборах впервые за многие годы досталась кандидату от Демпартии. Теперь все четыре вернулись к Трампу.Данные предварительных опросов, не выявивших фаворита, сказались на настроениях и в других штатах. "В 2016-м и даже в 2020-м была уверенность в победе Трампа (хотя во второй раз он проиграл. — Прим. ред.), — отмечает Росс Ма из Калифорнии. — Сейчас никто ни за что не ручался".Не только Трамп обошел Харрис, но и в целом республиканцы одержали верх над демократами на выборах в конгресс, проходивших параллельно с президентскими.Что дальше?Палата представителей — уже у GOP ("Великой старой партии", как именуют себя республиканцы). Сенат долгое время контролировали демократы, но сегодня, похоже, его потеряли.С одной стороны, это ставит Трампа в уникальное положение. Обычно конгресс уравновешивает президента, представляя собой оппонирующую силу. В этот раз GOP взяла и Белый дом, и Капитолий.Но не все так просто: теоретически все может измениться. У штатов есть время до 11 декабря, чтобы завершить подсчет голосов и, если это необходимо, провести переучет.Выборщики встречаются в своих штатах в первый вторник после второй среды декабря (в этом году — 17 числа), чтобы утвердить итоги всенародного голосования.Именно они определяют, кто станет президентом. С учетом массового неприятия Трампа среди республиканцев не исключено, что кто-то проголосует против него. Это не запрещено законом, лишь некоторые штаты карают нарушение партийной дисциплины штрафом."Конечно, у нас много идеологических разногласий с Харрис. Этого следовало ожидать. Однако альтернатива просто несостоятельна", — заявили в недавнем открытом письме пара сотен видных республиканцев. Есть ли среди них выборщики — неясно, но не учитывать такую позицию нельзя.Прецеденты с недобросовестным голосованием в истории США были. В 1860-м четверо выборщиков от Демпартии выступили за республиканца Авраама Линкольна. На исход это, правда, не повлияло: демократ Стивен Дуглас и так бы проиграл.Окончательные результаты озвучат на совместном заседании конгресса 6 января. Но с разрывом в более чем 70 выборщиков (и лидерством Трампа в общенародном голосовании), скорее всего, итоги пересматривать не будут.

https://ria.ru/20241105/ssha-1982044819.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), нью-йорк (город), джо байден