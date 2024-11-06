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Демократам следовало выдвигать Байдена, заявил миллиардер Сакс - РИА Новости, 06.11.2024
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11:43 06.11.2024
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Демократам следовало выдвигать Байдена, заявил миллиардер Сакс
Демократам следовало выдвигать Байдена, заявил миллиардер Сакс - РИА Новости, 06.11.2024
Демократам следовало выдвигать Байдена, заявил миллиардер Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что демократическую партию США на выборах следовало представлять действующему президенту Джо Байдену, чтобы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:43
2024-11-06T11:43
в мире
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аризона
висконсин
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что демократическую партию США на выборах следовало представлять действующему президенту Джо Байдену, чтобы таким образом сохранить репутацию партии. "Им следовало позволить баллотироваться Байдену и защитить свою репутацию. Но они не смогли устоять перед мистификацией", - написал Сакс в соцсети Х. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Демократам следовало выдвигать Байдена, заявил миллиардер Сакс

Сакс: демократам для сохранения репутации следовало выдвигать Байдена

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что демократическую партию США на выборах следовало представлять действующему президенту Джо Байдену, чтобы таким образом сохранить репутацию партии.
"Им следовало позволить баллотироваться Байдену и защитить свою репутацию. Но они не смогли устоять перед мистификацией", - написал Сакс в соцсети Х.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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