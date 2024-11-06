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Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о победе на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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10:31 06.11.2024 (обновлено: 13:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982136681.html
Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о победе на выборах
Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о победе на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о победе на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:31
2024-11-06T13:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде."Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", — сказал он.Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.Трамп пообещал избирателям, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США."На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", — сказал кандидат.Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.Если Трамп вновь займет Белый дом, это будет второй случай в истории США, когда один человек будет руководить страной два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце XIX века.Мировые лидеры уже начали поздравлять Трампа с победой. Такие заявления через соцсети распространили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Кадры выступления Трампа, где он объявляет себя победителем на выборах США
Кадры выступления Трампа, где он объявляет себя победителем на выборах в США и благодарит сторонников за поддержку
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60
353
60
в мире, выборы президента сша — 2024
В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о победе на выборах

Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", — сказал он.
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Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.
Трамп пообещал избирателям, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США.
«
"На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", — сказал кандидат.
Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
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Если Трамп вновь займет Белый дом, это будет второй случай в истории США, когда один человек будет руководить страной два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце XIX века.
Мировые лидеры уже начали поздравлять Трампа с победой. Такие заявления через соцсети распространили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреВыборы президента США — 2024
 
 
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