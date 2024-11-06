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Эксперт оценил шансы республиканцев на контроль над сенатом
Эксперт оценил шансы республиканцев на контроль над сенатом - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт оценил шансы республиканцев на контроль над сенатом
Республиканская партия США может получить контроль над обеими палатами Конгресса, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:11
2024-11-06T10:11
2024-11-06T10:11
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия США может получить контроль над обеими палатами Конгресса, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Согласно прогнозу Fox News Республиканская партия США забирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате американского конгресса. По расчетам телеканала, демократы пока обеспечили себе только 42 кресла в сенате. Общее количество кресел там составляет 100 мест. В нынешнем составе сената демократы контролируют суммарно 51 кресло в сенате, а республиканцы - 49. "Пока впечатления, что Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей, но все зависит от результатов в Калифорнии, где, может быть, демократы что-то выиграют. Я думаю, что республиканцы сохранят преимущество и над Сенатом, и над Палатой", - сказал Брутер. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, калифорния, владимир брутер, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Калифорния, Владимир Брутер, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы республиканцев на контроль над сенатом
Эксперт Брутер: республиканцы могут получить контроль над сенатом США