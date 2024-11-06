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Шансы Трампа на победу превысили 98 процентов по оценкам букмекеров - РИА Новости, 06.11.2024
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09:47 06.11.2024 (обновлено: 09:55 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982124988.html
Шансы Трампа на победу превысили 98 процентов по оценкам букмекеров
Шансы Трампа на победу превысили 98 процентов по оценкам букмекеров - РИА Новости, 06.11.2024
Шансы Трампа на победу превысили 98 процентов по оценкам букмекеров
Оценка букмекерами шанса кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 98%, следует из данных онлайн-платформы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:47
2024-11-06T09:55
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оценка букмекерами шанса кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 98%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.Ранее букмекеры сервиса Polymarket оценивали вероятность победы Трампа в 93,1%.По информации сервиса, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 98,9% против 0,6% у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис
Шансы Трампа на победу превысили 98 процентов по оценкам букмекеров

Polymarket: шансы Трампа на победу превысили 98 процентов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оценка букмекерами шанса кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 98%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Ранее букмекеры сервиса Polymarket оценивали вероятность победы Трампа в 93,1%.
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По информации сервиса, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 98,9% против 0,6% у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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