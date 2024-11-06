Выборы президента США
Эти выборы стали самыми дорогими в истории США. Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов.
Эти выборы стали самыми дорогими в истории США. Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов.
Изначально соперником экс-президента должен был стать действующий глава американской администрации Джо Байден, однако летом он вышел из предвыборной гонки.
Изначально соперником экс-президента должен был стать действующий глава американской администрации Джо Байден, однако летом он вышел из предвыборной гонки.
На фото: избирательный участок в Детройте.
На фото: избирательный участок в Детройте.
Перед днем голосования около 80 миллионов человек проголосовали досрочно.
Перед днем голосования около 80 миллионов человек проголосовали досрочно.
По итогам голосования победу одержал Трамп. Он получил как большинство выборщиков, так и большинство среди избирателей.
По итогам голосования победу одержал Трамп. Он получил как большинство выборщиков, так и большинство среди избирателей.
На фото: избирательный участок в Балтиморе.
На фото: избирательный участок в Балтиморе.
Для Трампа этот срок станет вторым и последним, он уже не сможет участвовать в выборах в 2028 году.
Для Трампа этот срок станет вторым и последним, он уже не сможет участвовать в выборах в 2028 году.
Еще до преодоления порога голосов выборщиков Трамп объявил о своем триумфе, назвав его историческим.
Еще до преодоления порога голосов выборщиков Трамп объявил о своем триумфе, назвав его историческим.
В свою очередь, Харрис решила не обращаться к сторонникам сразу после подсчета голосов.
В свою очередь, Харрис решила не обращаться к сторонникам сразу после подсчета голосов.
По сообщениям СМИ, после оглашения первых результатов среди сторонников Харрис царило похоронное настроение.
По сообщениям СМИ, после оглашения первых результатов среди сторонников Харрис царило похоронное настроение.
Победу Трампу обеспечило мнение колеблющихся штатов, где уровень поддержки республиканцев и демократов примерно равен. Трамп забрал голоса всех таких территорий.
Победу Трампу обеспечило мнение колеблющихся штатов, где уровень поддержки республиканцев и демократов примерно равен. Трамп забрал голоса всех таких территорий.
Следующий этап — утверждение выборщиками итогов, которое пройдет 17 декабря.
Следующий этап — утверждение выборщиками итогов, которое пройдет 17 декабря.
Шестого января результаты выборов окончательно закрепят в конгрессе, а инаугурация пройдет 20-го числа.
Шестого января результаты выборов окончательно закрепят в конгрессе, а инаугурация пройдет 20-го числа.
Кроме того, в США прошли выборы в палату представителей и сенат, где успех также сопутствовал республиканцам.
Кроме того, в США прошли выборы в палату представителей и сенат, где успех также сопутствовал республиканцам.
На фото: избиратель голосует в Лас-Вегасе.
На фото: избиратель голосует в Лас-Вегасе.
Многие главы иностранных государств уже успели поздравить Трампа с победой.
Многие главы иностранных государств уже успели поздравить Трампа с победой.
На фото: пустая площадь на мероприятии штаба Харрис, организованном на время подсчета голосов.
На фото: пустая площадь на мероприятии штаба Харрис, организованном на время подсчета голосов.
Отечественные эксперты сходятся во мнении, что для Москвы ситуация в корне не изменится. Не стоит забывать, что Трамп, говорящий об отличных отношениях с Путиным, тоже вводил против нашей страны санкции.
Отечественные эксперты сходятся во мнении, что для Москвы ситуация в корне не изменится. Не стоит забывать, что Трамп, говорящий об отличных отношениях с Путиным, тоже вводил против нашей страны санкции.