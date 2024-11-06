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Выборы президента США - РИА Новости, 06.11.2024
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17:14 06.11.2024 (обновлено: 19:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982120704.html
Выборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 06.11.2024
Выборы президента США
В США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:14
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фото
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
балтимор
камала харрис
джо байден
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В США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, выборы президента сша — 2024, в мире, сша, балтимор, камала харрис, джо байден, дональд трамп, детройт
Фото, Выборы президента США — 2024, В мире, США, Балтимор, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Детройт

Выборы президента США

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В США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Getty Images / Spencer Platt

Эти выборы стали самыми дорогими в истории США. Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов.

Выборы в США

Эти выборы стали самыми дорогими в истории США. Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов.

© Getty Images / Spencer Platt
1 из 18
© AP Photo / Evan Vucci

Изначально соперником экс-президента должен был стать действующий глава американской администрации Джо Байден, однако летом он вышел из предвыборной гонки.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

Изначально соперником экс-президента должен был стать действующий глава американской администрации Джо Байден, однако летом он вышел из предвыборной гонки.

© AP Photo / Evan Vucci
2 из 18
© Getty Images / Sarah Rice

На фото: избирательный участок в Детройте.

Избирательный участок в Детройте, Мичиган

На фото: избирательный участок в Детройте.

© Getty Images / Sarah Rice
3 из 18
© Getty Images / Andrew Harnik

Перед днем голосования около 80 миллионов человек проголосовали досрочно.

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе

Перед днем голосования около 80 миллионов человек проголосовали досрочно.

© Getty Images / Andrew Harnik
4 из 18
© AP Photo / Evan Vucci

По итогам голосования победу одержал Трамп. Он получил как большинство выборщиков, так и большинство среди избирателей.

Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа

По итогам голосования победу одержал Трамп. Он получил как большинство выборщиков, так и большинство среди избирателей.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 18
© Getty Images / J. Countess

На фото: избирательный участок в Балтиморе.

Избирательный участок в Балтиморе, Мэриленд

На фото: избирательный участок в Балтиморе.

© Getty Images / J. Countess
6 из 18
© Getty Images / Chip Somodevilla

Для Трампа этот срок станет вторым и последним, он уже не сможет участвовать в выборах в 2028 году.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган

Для Трампа этот срок станет вторым и последним, он уже не сможет участвовать в выборах в 2028 году.

© Getty Images / Chip Somodevilla
7 из 18
© Getty Images / Chip Somodevilla

Еще до преодоления порога голосов выборщиков Трамп объявил о своем триумфе, назвав его историческим.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с супругой Меланией на избирательном участке в округе Палм-Бич во Флориде

Еще до преодоления порога голосов выборщиков Трамп объявил о своем триумфе, назвав его историческим.

© Getty Images / Chip Somodevilla
8 из 18
© Getty Images / Michael M. Santiago

В свою очередь, Харрис решила не обращаться к сторонникам сразу после подсчета голосов.

Девушка делает селфи с картонной фигурой Камалы Харрис в Скрантоне, Пенсильвания

В свою очередь, Харрис решила не обращаться к сторонникам сразу после подсчета голосов.

© Getty Images / Michael M. Santiago
9 из 18
© AP Photo / J. Scott Applewhite

По сообщениям СМИ, после оглашения первых результатов среди сторонников Харрис царило похоронное настроение.

Сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне

По сообщениям СМИ, после оглашения первых результатов среди сторонников Харрис царило похоронное настроение.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
10 из 18
© Getty Images / Apu Gomes

Победу Трампу обеспечило мнение колеблющихся штатов, где уровень поддержки республиканцев и демократов примерно равен. Трамп забрал голоса всех таких территорий.

Избирательный участок в Санта-Монике, Калифорния

Победу Трампу обеспечило мнение колеблющихся штатов, где уровень поддержки республиканцев и демократов примерно равен. Трамп забрал голоса всех таких территорий.

© Getty Images / Apu Gomes
11 из 18
© Getty Images / David Becker

Следующий этап — утверждение выборщиками итогов, которое пройдет 17 декабря.

Сотрудники избирательных комиссий доставляют бюллетени в избирательный департамент округа Кларк в Северном Лас-Вегасе, штат Невада

Следующий этап — утверждение выборщиками итогов, которое пройдет 17 декабря.

© Getty Images / David Becker
12 из 18
© Getty Images / Natalie Behring

Шестого января результаты выборов окончательно закрепят в конгрессе, а инаугурация пройдет 20-го числа.

Женщина после голосования в городе Дриггс, Айдахо

Шестого января результаты выборов окончательно закрепят в конгрессе, а инаугурация пройдет 20-го числа.

© Getty Images / Natalie Behring
13 из 18
© Getty Images / Kena Betancur

Кроме того, в США прошли выборы в палату представителей и сенат, где успех также сопутствовал республиканцам.

Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Нью-Йорке

Кроме того, в США прошли выборы в палату представителей и сенат, где успех также сопутствовал республиканцам.

© Getty Images / Kena Betancur
14 из 18
© Getty Images / David Becker

На фото: избиратель голосует в Лас-Вегасе.

Избиратель голосует на выборах президента США в Лас-Вегасе, Невада

На фото: избиратель голосует в Лас-Вегасе.

© Getty Images / David Becker
15 из 18
© Getty Images / David Becker

Многие главы иностранных государств уже успели поздравить Трампа с победой.

Выборы в США

Многие главы иностранных государств уже успели поздравить Трампа с победой.

© Getty Images / David Becker
16 из 18
© AP Photo / David Becker

На фото: пустая площадь на мероприятии штаба Харрис, организованном на время подсчета голосов.

Кампус Говардского университета после завершения предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис

На фото: пустая площадь на мероприятии штаба Харрис, организованном на время подсчета голосов.

© AP Photo / David Becker
17 из 18
© Getty Images / Brandon Bell

Отечественные эксперты сходятся во мнении, что для Москвы ситуация в корне не изменится. Не стоит забывать, что Трамп, говорящий об отличных отношениях с Путиным, тоже вводил против нашей страны санкции.

Выборы в США

Отечественные эксперты сходятся во мнении, что для Москвы ситуация в корне не изменится. Не стоит забывать, что Трамп, говорящий об отличных отношениях с Путиным, тоже вводил против нашей страны санкции.

© Getty Images / Brandon Bell
18 из 18
 
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