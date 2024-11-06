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Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан - РИА Новости, 06.11.2024
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09:31 06.11.2024 (обновлено: 09:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982117560.html
Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан
Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан
Экс-президент США Дональд Трамп на выборах главы государства идет к "прекрасной победе", заявил на фоне подсчета голосов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:31
2024-11-06T09:42
в мире
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россия
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на выборах главы государства идет к "прекрасной победе", заявил на фоне подсчета голосов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."На пути к прекрасной победе", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив свою фотографию на фоне телетрансляции подсчетов в колеблющемся штате Мичиган, где лидирует Трамп, с подписью "это уже в кармане".Ранее Орбан заявил, что созвонился с Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Выборы президента США — 2024
Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Трамп на пути к прекрасной победе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на выборах главы государства идет к "прекрасной победе", заявил на фоне подсчета голосов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"На пути к прекрасной победе", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив свою фотографию на фоне телетрансляции подсчетов в колеблющемся штате Мичиган, где лидирует Трамп, с подписью "это уже в кармане".
Ранее Орбан заявил, что созвонился с Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреСШАВенгрияРоссияВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоВыборы президента США — 2024
 
 
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