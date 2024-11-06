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Поддержка прав трансгендеров в США зашла слишком далеко, считают американцы - РИА Новости, 06.11.2024
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08:30 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982107807.html
Поддержка прав трансгендеров в США зашла слишком далеко, считают американцы
Поддержка прав трансгендеров в США зашла слишком далеко, считают американцы - РИА Новости, 06.11.2024
Поддержка прав трансгендеров в США зашла слишком далеко, считают американцы
Около половины граждан США считают, что поддержка прав трансгендеров в стране "зашла слишком далеко", следует из исследования агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:30
2024-11-06T08:30
в мире
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аризона
висконсин
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около половины граждан США считают, что поддержка прав трансгендеров в стране "зашла слишком далеко", следует из исследования агентства Ассошиэйтед Пресс. Агентство утверждает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его однопартиец, кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс, сделали нападки на трансгендеров одним из ключевых тезисов заключительного этапа своей предвыборной программы. По данным исследования, около половины респондентов заявили, что поддержка прав трансгендеров государством и в обществе "зашла слишком далеко". В то же время около четверти опрошенных выразили удовлетворенность степенью поддержки меньшинства, а каждый второй из десяти озвучил мнение, что трансгендеры получают недостаточную поддержку. Отмечается, что среди проголосовавших за Трампа около восьми из десяти опрошенных ответили, что поддержка трансгендеров "зашла слишком далеко", в то время как среди сторонников его соперницы-демократа Камалы Харрис мнение по этому вопросу разделилось. В исследовании приняли участие 115 тысяч человек. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Поддержка прав трансгендеров в США зашла слишком далеко, считают американцы

Опрос: американцы считают, что поддержка прав трансгендеров зашла слишком далеко

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около половины граждан США считают, что поддержка прав трансгендеров в стране "зашла слишком далеко", следует из исследования агентства Ассошиэйтед Пресс.
Агентство утверждает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его однопартиец, кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс, сделали нападки на трансгендеров одним из ключевых тезисов заключительного этапа своей предвыборной программы.
По данным исследования, около половины респондентов заявили, что поддержка прав трансгендеров государством и в обществе "зашла слишком далеко". В то же время около четверти опрошенных выразили удовлетворенность степенью поддержки меньшинства, а каждый второй из десяти озвучил мнение, что трансгендеры получают недостаточную поддержку.
Отмечается, что среди проголосовавших за Трампа около восьми из десяти опрошенных ответили, что поддержка трансгендеров "зашла слишком далеко", в то время как среди сторонников его соперницы-демократа Камалы Харрис мнение по этому вопросу разделилось.
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На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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