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В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
Власти США на данный момент не зафиксировали "вредоносной деятельности", которая могла бы сказаться на целостности избирательной инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:21
2024-11-06T08:21
2024-11-06T08:31
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти США на данный момент не зафиксировали "вредоносной деятельности", которая могла бы сказаться на целостности избирательной инфраструктуры, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли."На данный момент мы не видели доказательств вредоносной деятельности, влияющей на... избирательную инфраструктуру", - сказала Истерли.
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сша, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Выборы президента США — 2024, В мире
В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
Американские власти заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах