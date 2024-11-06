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В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах

В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах

Власти США на данный момент не зафиксировали "вредоносной деятельности", которая могла бы сказаться на целостности избирательной инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:21

2024-11-06T08:21

2024-11-06T08:31

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти США на данный момент не зафиксировали "вредоносной деятельности", которая могла бы сказаться на целостности избирательной инфраструктуры, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли."На данный момент мы не видели доказательств вредоносной деятельности, влияющей на... избирательную инфраструктуру", - сказала Истерли.

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сша, выборы президента сша — 2024, в мире