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Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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07:27 06.11.2024 (обновлено: 10:39 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982101467.html
Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ
Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо и американский журналист Такер Карлсон... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:27
2024-11-06T10:39
в мире
сша
бразилия
флорида
такер карлсон
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо и американский журналист Такер Карлсон присоединились к экс-главе Белого дома и кандидату на выборах в США от республиканцев Дональду Трампу в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго для наблюдения за ходом выборов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и британский политик с антимиграционной позицией Найджел Фараж находятся среди иностранцев, которые являются почетными гостями в Мар-а-Лаго, где Трамп в ночь выборов следит за их результатами... Другими гостями в Мар-о-Лаго стали миллиардер Илон Маск и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон", - говорится в сообщении. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что в ночь выборов находиться рядом с Трампом в резиденции во Флориде собирался также Маск, а телеканал NBC News сообщал о том, что в Мар-а-Лаго направляется спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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60
353
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в мире, сша, бразилия, флорида, такер карлсон, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Бразилия, Флорида, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Илон Маск
Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ

AP: Фараж, сын экс-главы Бразилии и Такер Карлсон находятся в резиденции Трампа

© Getty Images / Anna MoneymakerАмериканский журнались Такер Карлсон выступает вместе с кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом
Американский журнались Такер Карлсон выступает вместе с кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Getty Images / Anna Moneymaker
Американский журнались Такер Карлсон выступает вместе с кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо и американский журналист Такер Карлсон присоединились к экс-главе Белого дома и кандидату на выборах в США от республиканцев Дональду Трампу в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго для наблюдения за ходом выборов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и британский политик с антимиграционной позицией Найджел Фараж находятся среди иностранцев, которые являются почетными гостями в Мар-а-Лаго, где Трамп в ночь выборов следит за их результатами... Другими гостями в Мар-о-Лаго стали миллиардер Илон Маск и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон", - говорится в сообщении.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что в ночь выборов находиться рядом с Трампом в резиденции во Флориде собирался также Маск, а телеканал NBC News сообщал о том, что в Мар-а-Лаго направляется спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАБразилияФлоридаТакер КарлсонДональд ТрампИлон Маск
 
 
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