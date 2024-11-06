https://ria.ru/20241106/ssha-1982101467.html

Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ

Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Такер Карлсон присоединился к наблюдению за выборами, пишут СМИ

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо и американский журналист Такер Карлсон... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:27

2024-11-06T07:27

2024-11-06T10:39

в мире

сша

бразилия

флорида

такер карлсон

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо и американский журналист Такер Карлсон присоединились к экс-главе Белого дома и кандидату на выборах в США от республиканцев Дональду Трампу в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго для наблюдения за ходом выборов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и британский политик с антимиграционной позицией Найджел Фараж находятся среди иностранцев, которые являются почетными гостями в Мар-а-Лаго, где Трамп в ночь выборов следит за их результатами... Другими гостями в Мар-о-Лаго стали миллиардер Илон Маск и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон", - говорится в сообщении. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что в ночь выборов находиться рядом с Трампом в резиденции во Флориде собирался также Маск, а телеканал NBC News сообщал о том, что в Мар-а-Лаго направляется спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, бразилия, флорида, такер карлсон, дональд трамп, илон маск