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Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса - РИА Новости, 06.11.2024
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06:01 06.11.2024 (обновлено: 06:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982092436.html
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса - РИА Новости, 06.11.2024
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса
Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:01
2024-11-06T06:13
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы — 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы — 80. Всего там 435 мест.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Выборы президента США — 2024
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса

Республиканцы опережают демократов на выборах в сенат и палату представителей

© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.
По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы — 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы — 80. Всего там 435 мест.
В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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