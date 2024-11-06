https://ria.ru/20241106/ssha-1982092436.html
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса - РИА Новости, 06.11.2024
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса
Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:01
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы — 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы — 80. Всего там 435 мест.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Выборы президента США — 2024
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в сенат и палату представителей
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News
.
По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы — 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.
В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы — 80. Всего там 435 мест.
В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.