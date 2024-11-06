https://ria.ru/20241106/ssha-1982092436.html

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса - РИА Новости, 06.11.2024

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса

Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:01

2024-11-06T06:01

2024-11-06T06:13

в мире

сша

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982006170_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_26b5b47ab6b941144da5c68e72167f55.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы — 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы — 80. Всего там 435 мест.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, выборы президента сша — 2024