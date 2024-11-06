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Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии
Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии
Вице-президент США Камала Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии, набрав 51% голосов против 48,5% у бывшего президента Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:22
2024-11-06T03:22
2024-11-06T03:34
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии, набрав 51% голосов против 48,5% у бывшего президента Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.По итогам обработки 3% бюллетеней у Харрис – 51,00%, у её соперника Дональда Трампа – 48,5%.Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша, дональд трамп, камала харрис, билл клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Билл Клинтон, Выборы президента США — 2024
Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии
AP: Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии с 51 процентом голосов