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Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии

Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии

Вице-президент США Камала Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии, набрав 51% голосов против 48,5% у бывшего президента Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:22

2024-11-06T03:22

2024-11-06T03:34

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис перехватила лидерство в колеблющейся Джорджии, набрав 51% голосов против 48,5% у бывшего президента Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.По итогам обработки 3% бюллетеней у Харрис – 51,00%, у её соперника Дональда Трампа – 48,5%.Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, сша, дональд трамп, камала харрис, билл клинтон, выборы президента сша — 2024