СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании
CNN: полиция заявила, что не обладает данными о фальсификациях в Пенсильвании
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания, сообщил в прямом эфире телеканал CNN.
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"В полицейском управлении Филадельфии CNN сообщили, что им неизвестно, что имел в виду Трамп в своем сообщении на сайте Truth Social, заявляя о "массовом мошенничестве", и что им не известно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов", — сообщил телеканал.
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети Truth Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.
Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.