https://ria.ru/20241106/ssha-1982065567.html

СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании

СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании

Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:38

2024-11-06T01:38

2024-11-06T01:59

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания, сообщил в прямом эфире телеканал CNN."В полицейском управлении Филадельфии CNN сообщили, что им неизвестно, что имел в виду Трамп в своем сообщении на сайте Truth Social, заявляя о "массовом мошенничестве", и что им не известно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов", — сообщил телеканал.Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети Truth Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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филадельфия, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, пенсильвания, сша