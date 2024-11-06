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СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
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01:38 06.11.2024 (обновлено: 01:59 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982065567.html
СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании
СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании
Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:38
2024-11-06T01:59
филадельфия
в мире
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
пенсильвания
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания, сообщил в прямом эфире телеканал CNN.&quot;В полицейском управлении Филадельфии CNN сообщили, что им неизвестно, что имел в виду Трамп в своем сообщении на сайте Truth Social, заявляя о &quot;массовом мошенничестве&quot;, и что им не известно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов&quot;, — сообщил телеканал.Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети Truth Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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филадельфия, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, пенсильвания, сша
Филадельфия, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Пенсильвания, США
СМИ: у полиции нет данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании

CNN: полиция заявила, что не обладает данными о фальсификациях в Пенсильвании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду под "массовыми фальсификациями" на выборах в штате Пенсильвания, сообщил в прямом эфире телеканал CNN.
«

"В полицейском управлении Филадельфии CNN сообщили, что им неизвестно, что имел в виду Трамп в своем сообщении на сайте Truth Social, заявляя о "массовом мошенничестве", и что им не известно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов", — сообщил телеканал.

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Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети Truth Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.
Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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