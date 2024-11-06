https://ria.ru/20241106/ssha-1982064566.html

Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос

Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос

По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:30

2024-11-06T01:30

2024-11-06T01:57

выборы президента сша — 2024

в мире

сша

камала харрис

аризона

джо байден

висконсин

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, поддержка республиканца Дональда Трампа упала по сравнению с прошлыми выборами на два процентных пункта, следует из данных exit poll компании Edison research.Согласно предварительным результатам исследования, которые публикует агентство Рейтер, Харрис поддерживают 48 процентов избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52 процентов избирателей.Поддержка Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46 до 44 процентов.По данным exit poll телеканала CBS News, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают как политика Трампа, и 50% аналогичным образом высказались о Харрис.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

выборы президента сша — 2024, в мире, сша, камала харрис, аризона, джо байден, висконсин, дональд трамп