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Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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01:30 06.11.2024 (обновлено: 01:57 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982064566.html
Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос
Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос
По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:30
2024-11-06T01:57
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
камала харрис
аризона
джо байден
висконсин
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, поддержка республиканца Дональда Трампа упала по сравнению с прошлыми выборами на два процентных пункта, следует из данных exit poll компании Edison research.Согласно предварительным результатам исследования, которые публикует агентство Рейтер, Харрис поддерживают 48 процентов избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52 процентов избирателей.Поддержка Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46 до 44 процентов.По данным exit poll телеканала CBS News, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают как политика Трампа, и 50% аналогичным образом высказались о Харрис.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, камала харрис, аризона, джо байден, висконсин, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Камала Харрис, Аризона, Джо Байден, Висконсин, Дональд Трамп
Предварительно, 48 процентов американцев поддержали Харрис, показал опрос

По данным опроса Edison Research, 48 процентов американцев поддержали Харрис

© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, поддержка республиканца Дональда Трампа упала по сравнению с прошлыми выборами на два процентных пункта, следует из данных exit poll компании Edison research.
Согласно предварительным результатам исследования, которые публикует агентство Рейтер, Харрис поддерживают 48 процентов избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52 процентов избирателей.
Поддержка Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46 до 44 процентов.
По данным exit poll телеканала CBS News, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают как политика Трампа, и 50% аналогичным образом высказались о Харрис.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
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Выборы президента США — 2024В миреСШАКамала ХаррисАризонаДжо БайденВисконсинДональд Трамп
 
 
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