https://ria.ru/20241106/ssha-1982064348.html

Опрос показал, что американцы думают о будущем США

Опрос показал, что американцы думают о будущем США - РИА Новости, 06.11.2024

Опрос показал, что американцы думают о будущем США

Около 61% американских избирателей считают, что лучшие дни США - в будущем, а не в прошлом, говорится в первом exit poll телеканала CNN в день выборов. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:26

2024-11-06T01:26

2024-11-06T01:26

в мире

сша

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 61% американских избирателей считают, что лучшие дни США - в будущем, а не в прошлом, говорится в первом exit poll телеканала CNN в день выборов. По данным exit poll CNN, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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2024

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024