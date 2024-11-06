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Опрос показал, что американцы думают о будущем США - РИА Новости, 06.11.2024
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01:26 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982064348.html
Опрос показал, что американцы думают о будущем США
Опрос показал, что американцы думают о будущем США - РИА Новости, 06.11.2024
Опрос показал, что американцы думают о будущем США
Около 61% американских избирателей считают, что лучшие дни США - в будущем, а не в прошлом, говорится в первом exit poll телеканала CNN в день выборов. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:26
2024-11-06T01:26
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 61% американских избирателей считают, что лучшие дни США - в будущем, а не в прошлом, говорится в первом exit poll телеканала CNN в день выборов. По данным exit poll CNN, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, что американцы думают о будущем США

CNN: 61% американцев считают, что лучшие дни страны — в будущем, а не в прошлом

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 61% американских избирателей считают, что лучшие дни США - в будущем, а не в прошлом, говорится в первом exit poll телеканала CNN в день выборов.
По данным exit poll CNN, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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