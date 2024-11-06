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СМИ: кандидата в ассамблею Нью-Йорка задержали на избирательном участке
СМИ: кандидата в ассамблею Нью-Йорка задержали на избирательном участке - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: кандидата в ассамблею Нью-Йорка задержали на избирательном участке
Республиканский кандидат в ассамблею штата Нью-Йорк Джонатан Ринальди задержан на избирательном участке в районе Куинс города Нью-Йорк за оскорбительные выкрики РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:57
2024-11-06T00:57
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканский кандидат в ассамблею штата Нью-Йорк Джонатан Ринальди задержан на избирательном участке в районе Куинс города Нью-Йорк за оскорбительные выкрики в адрес прохожих, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Неоднозначный кандидат в ассамблею штата от республиканцев... был задержан на избирательном участке в Куинсе за скандальное поведение... Противника абортов и кандидата от 28 округа Джонатана Ринальди заметили на избирательном участке в общественной школе 101 в Форрест Хиллс с табличкой "Голосуйте за Ринальди", где он кричал прохожим о том, что они "детоубийцы", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, сотрудники полиции несколько раз попросили мужчину прекратить выкрики, однако он не ответил на просьбу и был задержан. Как подчеркивает New York Post, Ринальди является отцом 18 детей, 15 из которых родились в последние три года за счет донорства спермы.
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нью-йорк (город), куинс, выборы президента сша — 2024, в мире
Нью-Йорк (город), Куинс, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: кандидата в ассамблею Нью-Йорка задержали на избирательном участке
NYP: кандидата в ассамблею Нью-Йорка Ринальди задержали на избирательном участке