https://ria.ru/20241106/ssha-1982058908.html
В американских тюрьмах не проводят выборы, рассказал Бут
В американских тюрьмах не проводят выборы, рассказал Бут - РИА Новости, 06.11.2024
В американских тюрьмах не проводят выборы, рассказал Бут
В американских тюрьмах выборы не проводят, так как заключенные поражены в правах, но о политике спорят так же, как и на свободе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:38
2024-11-06T00:38
2024-11-06T00:38
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах выборы не проводят, так как заключенные поражены в правах, но о политике спорят так же, как и на свободе, рассказал РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "По законодательству Соединенных Штатов, как федеральному, так и отдельных штатов, как правило, заключенные полностью лишены каких-либо прав голосовать. Многие из них лишаются этого права и в дальнейшем, после освобождения из мест заключения, имея судимость, так же, как и права получать какие-либо социальные выплаты", - отметил Бут. "Те заключенные, которые не потеряли вообще вкус к политике и политическим новостям, во время избирательной кампании смотрят новости по телевизору, при этом понимая, что все это проходит мимо них, они не имеют никакого голоса. В США почти четверть мирового населения тюрем, это более 3,5 миллиона человек, лишенных права голосовать", - рассказал он. "В федеральной тюрьме есть доступ к центральным информационным телеканалам США – ABC, NBC, CNN, Fox News и другим. Воскресенье – это основной день, когда по этим каналам идут ток-шоу, и в них говорящие головы указывают американскому населению, что им думать и как трактовать те или иные события. Интересующиеся политикой заключенные выбирают каналы, наиболее близкие им по убеждениям. Бывает, что заключенные спорят о политике не менее активно, чем избиратели на воле", - отметил Бут. Российский предприниматель и политик подчеркнул, что споров, доходящих до физических столкновений, из-за политики в американской тюрьме он не видел, но довольно жесткие конфликты ему наблюдать приходилось. "Особенно когда какое-то сексуальное меньшинство, а они, как правило, сторонники демократов, начинает спорить со сторонниками республиканцев, дискуссия часто переходит в словесную перепалку с ненормативной лексикой", - рассказал россиянин. "Кроме того, в федеральной тюрьме Мэрион в южной части штата Иллинойс, где я находился, как правило, вся охрана – это сторонники республиканцев. Накануне выборов политические эмоции настолько обострены, что прямо чувствуется напряжение, которое висит в воздухе", - сказал Бут.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, иллинойс, виктор бут, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Иллинойс, Виктор Бут, В мире, Выборы президента США — 2024
В американских тюрьмах не проводят выборы, рассказал Бут
Бут: в США в тюрьмах не проводят выборы, так как заключенные поражены в правах
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах выборы не проводят, так как заключенные поражены в правах, но о политике спорят так же, как и на свободе, рассказал РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
"По законодательству Соединенных Штатов, как федеральному, так и отдельных штатов, как правило, заключенные полностью лишены каких-либо прав голосовать. Многие из них лишаются этого права и в дальнейшем, после освобождения из мест заключения, имея судимость, так же, как и права получать какие-либо социальные выплаты", - отметил Бут.
"Те заключенные, которые не потеряли вообще вкус к политике и политическим новостям, во время избирательной кампании смотрят новости по телевизору, при этом понимая, что все это проходит мимо них, они не имеют никакого голоса. В США почти четверть мирового населения тюрем, это более 3,5 миллиона человек, лишенных права голосовать", - рассказал он.
«
"В федеральной тюрьме есть доступ к центральным информационным телеканалам США – ABC, NBC, CNN, Fox News и другим. Воскресенье – это основной день, когда по этим каналам идут ток-шоу, и в них говорящие головы указывают американскому населению, что им думать и как трактовать те или иные события. Интересующиеся политикой заключенные выбирают каналы, наиболее близкие им по убеждениям. Бывает, что заключенные спорят о политике не менее активно, чем избиратели на воле", - отметил Бут.
Российский предприниматель и политик подчеркнул, что споров, доходящих до физических столкновений, из-за политики в американской тюрьме он не видел, но довольно жесткие конфликты ему наблюдать приходилось.
"Особенно когда какое-то сексуальное меньшинство, а они, как правило, сторонники демократов, начинает спорить со сторонниками республиканцев, дискуссия часто переходит в словесную перепалку с ненормативной лексикой", - рассказал россиянин.
"Кроме того, в федеральной тюрьме Мэрион в южной части штата Иллинойс
, где я находился, как правило, вся охрана – это сторонники республиканцев. Накануне выборов политические эмоции настолько обострены, что прямо чувствуется напряжение, которое висит в воздухе", - сказал Бут.