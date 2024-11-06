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Американский автопилот дальше не летит

Американский автопилот дальше не летит - РИА Новости, 06.11.2024

Американский автопилот дальше не летит

А вот теперь, после предвыборного балагана, все серьезно: Америке просто придется начинать обзаводиться новой внешней политикой. Прежняя исчерпана. Для нее... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:02

аналитика

сша

многополярность

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А вот теперь, после предвыборного балагана, все серьезно: Америке просто придется начинать обзаводиться новой внешней политикой. Прежняя исчерпана. Для нее больше нет ресурсов. И суть события в том, что по этому вопросу согласны обе половины… ну, все-таки не страны, а обе половины того профессионального сообщества, где обсуждается тема "США и мир".Понятно, что предвыборная демонстрация обоими кандидатами американских мускулов (предъявить ультиматумы Киеву и Москве, задавить Китай) — то было не всерьез. Зато идущая уже минимум год дискуссия серьезных людей на эти темы, да еще и поддержанная зарубежными коллегами — вот тут было сказано очень многое.Например, есть такая не очень известная организация — "Озабоченные ветераны для Америки". Ветераны составили простой, понятный и красноречивый документ, где говорится: структурные проблемы всего внешнеполитического курса копились десятилетиями (вообще-то, добавим, лет тридцать) и дальше на автопилоте не полетишь. Один только Ближний Восток чего стоил — а стоил он шесть триллионов (это если считать все расходы разом) и тысячи американских жизней. А больше денег нет, долг — 36 триллионов.Вывод озабоченных ветеранов не нов. А именно: вот пусть теперь союзники берут на себя ответственность. Например, все, что связано с Украиной, должно приводиться в порядок европейцами — от решения вопросов войны и мира до разбирательства с будущим этой провалившейся нации.Можно также обратить внимание на статью австралийца Хантера Марстона, который приходит к тем же выводам, глядя с другого — не атлантического, а тихоокеанского азимута. Заголовок был характерный: "Кто бы ни выиграл, Трамп или Харрис, США должны пересмотреть свою азиатскую стратегию".И азиатскую тоже? Да вот ее-то в первую очередь. Пока что две партии конкурировали по степени ястребиности — кто жестче относится к главному противнику и конкуренту Соединенных Штатов в мире, китайцам. Но дальше всем придется признать две горькие правды: что США больше не обладают неоспоримым статусом единственной сверхдержавы и что нет никакого подозрительного и враждебного отношения к Китаю по всему Тихоокеанскому региону. Поэтому как бы Вашингтон ни принуждал партнеров к антикитайской политике, США все равно теряют влияние в Азии. И времени на коррекцию курса не так уж много.В том числе — и опять же — потому что деньги. Мало кто в Азии готов втягиваться во вражду со своим главным экономическим партнером, а партнер этот не США. Ведь даже сдерживать рост Китая — значит сдерживать самих себя.А потому, пишет наш австралиец, "любой следующий президент" просто вынужден будет слушать союзников, партнеров и просто соседей через океан, которым нужны новые инвестиции и товары и совершенно не нужны державы, для которых главное — быть первыми в регионе. Любая иная политика — пустая трата денег и усилий. В общем, союзникам и прочим соседям нужна свобода выбора.То были голоса с условно правого фланга, в том числе из-за пределов США. Но сильно ли отличаются мнения демократов? Нет. Вот хотя бы: нужна новая политика, которая позволила бы стране "облегчить бремя" и освободить место для друзей и партнеров, которые бы создавали новые партнерства в своих национальных интересах и ради "всеобщего блага". В общем, пусть теперь они работают, а не мы.Все это — высказывания довольно серьезной женщины, Энн-Мари Слоутер, которая была в Госдепартаменте директором по планированию внешней политики. Тут, повторим, мы слышим голос демократов. А поет этот голос знакомую песню: да все вообще нужно делать по-новому! Что мы прицепились к этим государствам и их политике? Миром должны рулить неправительственные организации. Хотя бы некая Gavi, организация правительственно-частная и международная, чья цель — сделать прививки 500 миллионам детей во всем мире. Или еще одна такая же безродно-космополитическая структура, чья цель — переделать всю мировую финансовую систему для борьбы с климатом. Вот пускай они и делают свое (наше, американское) дело, а нам — дословно — ни в коем случае не надо быть лидерами.Что — Америка не должна быть лидером? Но сейчас такое время, когда святотатство в порядке вещей. К примеру, еще один бывший американский дипломат ругается на тему того, что надо к чертовой матери слить все застоявшееся внешнеполитическое болото, потому что в нем тонут любые свежие идеи о назревшей неизбежности смены курса. Пока болото на месте, нельзя даже сказать простые, очевидные вещи. Какие? Например, что "наши ближайшие союзники в Восточной Европе — это гордые наследники этнонационалистов Второй мировой, которые были среди самых активных соучастников Третьего рейха и которые в 2014 году, учинив погром, жгли живьем своих политических оппонентов".Вы не поверите, но такое пишет американец — об Украине. Дожили. В целом же он явно учитывает опыт первого президентства Трампа, когда в Госдепартаменте поначалу стоял вой — нас не слушают, нам не доверяют. Ну, правда, чем кончилась та попытка "осушить болото", известно: ничем. Точнее, вполне дурацкой внешней политикой, про которую сегодня говорят ровно то же, что про политику Обамы, Байдена и всех прочих: она дошла до точки, после которой надо менять все в корне.Но здесь надо сделать одну мрачную поправку. Все, что выше, сказано особыми людьми. Которые знают арифметику (могут посчитать деньги), а также умеют читать и писать всякие умные слова. Еще они верят во вселенский разум и в то, что их аргументы услышат. Остается посмотреть, сколько времени потребуется всей Америке, чтобы и вправду начать поворот к какой угодно новой внешней политике, раз уж старая дошла до крайней точки.

https://ria.ru/20241105/ssha-1981896581.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

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аналитика, сша, многополярность