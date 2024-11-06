https://ria.ru/20241106/sovfed-1982163867.html
Совфед ужесточил наказание за организацию незаконной миграции группой лиц
Совфед ужесточил наказание за организацию незаконной миграции группой лиц - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед ужесточил наказание за организацию незаконной миграции группой лиц
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:00
2024-11-06T12:00
2024-11-06T12:00
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. Так, УК РФ дополняется новыми положениями, устанавливающими ответственность за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ. Максимальное наказание за указанные деяния предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Федеральным законом также предусматривается ужесточение наказания за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. За совершение указанного преступления будет установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет (сейчас до 3 лет). Статья УК РФ о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков дополняется дополняется новыми квалифицирующими признаками: совершение преступления группой лиц либо в целях совершения преступления на территории РФ, с одновременным повышением санкций за указанные преступления от 2 до 6 лет лишения свободы (действующими положениями УК РФ установлено наказание в виде лишения свободы до 4 лет).
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед ужесточил наказание за организацию незаконной миграции группой лиц
СФ одобрил ужесточение наказания за организацию незаконной миграции группой лиц
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений.
Так, УК РФ
дополняется новыми положениями, устанавливающими ответственность за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ. Максимальное наказание за указанные деяния предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Федеральным законом также предусматривается ужесточение наказания за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. За совершение указанного преступления будет установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет (сейчас до 3 лет).
Статья УК РФ о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков дополняется дополняется новыми квалифицирующими признаками: совершение преступления группой лиц либо в целях совершения преступления на территории РФ, с одновременным повышением санкций за указанные преступления от 2 до 6 лет лишения свободы (действующими положениями УК РФ установлено наказание в виде лишения свободы до 4 лет).