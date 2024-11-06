https://ria.ru/20241106/sovfed-1982162978.html

Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов

Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 06.11.2024

Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий посредникам участвовать в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:57

2024-11-06T11:57

2024-11-06T11:57

общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий посредникам участвовать в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ у мигрантов. Закон устанавливает, что сертификат, подтверждающий сдачу соответствующих экзаменов, выдается на территории РФ или за ее пределами государственными учреждениями, включенными в перечень организаций, которым разрешено проводить этот экзамен. Госучреждения не смогут передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена или выдаче мигрантам сертификата, но смогут привлекать уполномоченные организации в части приёма документов, информационного сопровождения и организационно-технического обеспечения. Включение государственных учреждений в перечень осуществляется кабмином РФ на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором. Порядок включения госучреждений в соответствующий перечень, порядок ведения перечня, а также размер платы за проведение экзамена будет определен также кабмином.

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html

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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)