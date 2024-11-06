https://ria.ru/20241106/sovfed-1982162978.html
Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов
Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий посредникам участвовать в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:57
2024-11-06T11:57
2024-11-06T11:57
общество
россия
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий посредникам участвовать в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ у мигрантов. Закон устанавливает, что сертификат, подтверждающий сдачу соответствующих экзаменов, выдается на территории РФ или за ее пределами государственными учреждениями, включенными в перечень организаций, которым разрешено проводить этот экзамен. Госучреждения не смогут передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена или выдаче мигрантам сертификата, но смогут привлекать уполномоченные организации в части приёма документов, информационного сопровождения и организационно-технического обеспечения. Включение государственных учреждений в перечень осуществляется кабмином РФ на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором. Порядок включения госучреждений в соответствующий перечень, порядок ведения перечня, а также размер платы за проведение экзамена будет определен также кабмином.
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Совфед запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов
Совфед одобрил закон, запрещающий посредникам принимать экзамены у мигрантов