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Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР - РИА Новости, 06.11.2024
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10:57 06.11.2024 (обновлено: 11:52 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982145850.html
Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР
Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР
Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:57
2024-11-06T11:52
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Документ подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.Он закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241101/kndr-1981328033.html
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россия, пхеньян, москва, владимир путин, андрей руденко, совет федерации рф, оон
Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Андрей Руденко, Совет Федерации РФ, ООН
Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР

Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Документ подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.
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Он закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
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Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
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