Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР
Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР о стратегическом партнерстве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Документ подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.
Он закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
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