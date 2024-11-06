https://ria.ru/20241106/sovfed-1982145850.html

Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР

Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР - РИА Новости, 06.11.2024

Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР

Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:57

2024-11-06T10:57

2024-11-06T11:52

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию Договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Документ подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.Он закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.

https://ria.ru/20241101/kndr-1981328033.html

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россия, пхеньян, москва, владимир путин, андрей руденко, совет федерации рф, оон