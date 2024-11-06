https://ria.ru/20241106/sor-29-1982291029.html

ВЭБ: на COP-29 обсудят рост потенциала смешанного финансирования

ВЭБ: на COP-29 обсудят рост потенциала смешанного финансирования - РИА Новости, 06.11.2024

ВЭБ: на COP-29 обсудят рост потенциала смешанного финансирования

В рамках международной климатической конференции ООН (COP-29) предложено обсудить тему наращивания потенциала в сфере смешанного финансирования, заявил старший... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:43

2024-11-06T18:43

2024-11-06T18:43

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В рамках международной климатической конференции ООН (COP-29) предложено обсудить тему наращивания потенциала в сфере смешанного финансирования, заявил старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. С 11 по 22 ноября в Баку состоится 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). "По уже устоявшейся традиции делегация ВЭБ.РФ примет участие в COP-29, включая мероприятия, организуемые в павильоне Российской Федерации, а также проведет собственный семинар, посвященный роли институтов финансирования развития в достижении глобальной экономикой углеродной нейтральности", - приводит пресс-служба госкорпорации слова Сторчака. Он добавил, что ВЭБ ожидает поддержки со стороны ряда национальных, а также многосторонних банков развития. "Предложили партнерам в качестве сквозной обсудить тему наращивания потенциала в сфере смешанного финансирования как, по сути, безальтернативного механизма реализации инвестиционных проектов, включая климатическое, с высокими политическими, технологическими, финансовыми и коммерческими рисками", - сказал старший банкир госкорпорации. По его словам, речь пойдет и о флагманской программе ВЭБ.РФ "Фабрика проектного финансирования". Кроме того, Сторчак рассказал, что в рамках COP29 представители Азербайджана как страны-председателя рассчитывают на участие в ней представительных делегаций всех стран-членов Объединенных Наций, а также крупного бизнеса, международных и неправительственных организаций, банковских кругов. Основной лейтмотив предстоящих мероприятий, которые будут проходить в течение двух недель, - выход на достижение договоренностей о существенном – в разы – увеличении объемов климатического финансирования. Между тем, согласно оценкам ряда организаций, в 2023 году в адаптационные, смягчающие последствия изменения климата и "зеленые" проекты было инвестировано, в целом, 1,3 триллиона долларов США. 90% этой суммы приходится на развитые экономики и Китай. "В этой связи азербайджанское председательство на COP-29 призвало его участников многократно увеличить национальные и глобальные амбиции в том, что касается как объемов климатического финансирования, так и его структуры. Участникам конференции предстоит договориться о новой конкретной количественной цели в части передачи финансовых ресурсов развивающимся странам. Предыдущий показатель - 100 миллиардов долларов США в год - признается как недостаточный и по объему, и по "жесткости" ранее принятых обязательств, которые, к тому же были выполнены лишь в 2023 году. На текущем этапе ставка делается на то, что финансово благополучные страны формирующихся рынков присоединятся к мероприятиям по достижению упомянутой выше цели", - сказал Сторчак.

https://ria.ru/20241106/vebrf-1982231811.html

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вэб.рф (вэб), экономика, россия, сша, баку, сергей сторчак