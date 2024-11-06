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Трамп не пишет историю, заявил Соловьев - РИА Новости, 06.11.2024
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15:07 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/solovev-1982211216.html
Трамп не пишет историю, заявил Соловьев
Трамп не пишет историю, заявил Соловьев - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп не пишет историю, заявил Соловьев
Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:07
2024-11-06T15:07
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
владимир соловьев (телеведущий)
камала харрис
общество "знание"
манеж
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не "пишет" историю. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО - ред.). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты - ред.) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории", - сказал Соловьев во время марафона. Телеведущий также выступил перед участниками марафона с темой "За лентой": эмоциональная история правды". Он рассказал истории участников СВО, поделился своими взглядами, а также отметил, что сейчас страна проживает момент "цивилизационного выбора". "Это не первый раз, когда я выступаю в формате "Знание". Для меня это очень личная история. Моя мама много лет в Советском Союзе выступала лектором "Общества Знаний". В основном она работала в музее панорамы Бородинской битвы. Так что у нас это семейная традиция. Для меня честь, что меня приглашают в знаменитое "Знание". Я очень благодарен ребятам, которые возродили этот проект. Я считаю, что его значимость выдающаяся", - сказал Соловьев во время марафона. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж". Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.
https://ria.ru/20240813/ekspert-1965866783.html
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, владимир соловьев (телеведущий), камала харрис, общество "знание", манеж
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Владимир Соловьев (телеведущий), Камала Харрис, Общество "Знание", Манеж
Трамп не пишет историю, заявил Соловьев

Соловьев: Трамп не пишет историю на выборах президента США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не "пишет" историю.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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"Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО - ред.). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты - ред.) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории", - сказал Соловьев во время марафона.
Телеведущий также выступил перед участниками марафона с темой "За лентой": эмоциональная история правды". Он рассказал истории участников СВО, поделился своими взглядами, а также отметил, что сейчас страна проживает момент "цивилизационного выбора".
"Это не первый раз, когда я выступаю в формате "Знание". Для меня это очень личная история. Моя мама много лет в Советском Союзе выступала лектором "Общества Знаний". В основном она работала в музее панорамы Бородинской битвы. Так что у нас это семейная традиция. Для меня честь, что меня приглашают в знаменитое "Знание". Я очень благодарен ребятам, которые возродили этот проект. Я считаю, что его значимость выдающаяся", - сказал Соловьев во время марафона.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Итоги президентских выборов в США
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По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.
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СШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампВладимир Соловьев (телеведущий)Камала ХаррисОбщество "Знание"Манеж
 
 
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