https://ria.ru/20241106/solovev-1982211216.html

Трамп не пишет историю, заявил Соловьев

Трамп не пишет историю, заявил Соловьев - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп не пишет историю, заявил Соловьев

Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:07

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

владимир соловьев (телеведущий)

камала харрис

общество "знание"

манеж

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не "пишет" историю. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО - ред.). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты - ред.) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории", - сказал Соловьев во время марафона. Телеведущий также выступил перед участниками марафона с темой "За лентой": эмоциональная история правды". Он рассказал истории участников СВО, поделился своими взглядами, а также отметил, что сейчас страна проживает момент "цивилизационного выбора". "Это не первый раз, когда я выступаю в формате "Знание". Для меня это очень личная история. Моя мама много лет в Советском Союзе выступала лектором "Общества Знаний". В основном она работала в музее панорамы Бородинской битвы. Так что у нас это семейная традиция. Для меня честь, что меня приглашают в знаменитое "Знание". Я очень благодарен ребятам, которые возродили этот проект. Я считаю, что его значимость выдающаяся", - сказал Соловьев во время марафона. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж". Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.

https://ria.ru/20240813/ekspert-1965866783.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

https://ria.ru/20241104/zaharova-1981830078.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, владимир соловьев (телеведущий), камала харрис, общество "знание", манеж