Трамп не пишет историю, заявил Соловьев
Соловьев: Трамп не пишет историю на выборах президента США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, говоря о выборах президента в США во время марафона "Знание. Первые", заявил, что Дональд Трамп не "пишет" историю.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
"Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО - ред.). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты - ред.) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории", - сказал Соловьев во время марафона.
Телеведущий также выступил перед участниками марафона с темой "За лентой": эмоциональная история правды". Он рассказал истории участников СВО, поделился своими взглядами, а также отметил, что сейчас страна проживает момент "цивилизационного выбора".
"Это не первый раз, когда я выступаю в формате "Знание". Для меня это очень личная история. Моя мама много лет в Советском Союзе выступала лектором "Общества Знаний". В основном она работала в музее панорамы Бородинской битвы. Так что у нас это семейная традиция. Для меня честь, что меня приглашают в знаменитое "Знание". Я очень благодарен ребятам, которые возродили этот проект. Я считаю, что его значимость выдающаяся", - сказал Соловьев во время марафона.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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