https://ria.ru/20241106/sneg-1982127207.html

Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра

Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра - РИА Новости, 06.11.2024

Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра

Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра, он продолжит таять и к выходным исчезнет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:55

2024-11-06T09:55

2024-11-06T09:55

москва

кашира

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_696233dda01010159e982a00d677b807.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра, он продолжит таять и к выходным исчезнет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра: ВДНХ - 5 сантиметров, МГУ - 7 сантиметров, Тушино - 4 сантиметра. Самый высокий снежный покров в Кашире - 10 сантиметров", - написал Тишковец. По словам синоптика, снег продолжит таять и к выходным исчезнет. Он уточнили, что по климату и прогнозам устойчивый снег ляжет в столице не ранее конца ноября - начала декабря.

https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

москва

кашира

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, кашира, евгений тишковец, погода