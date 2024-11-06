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Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра - РИА Новости, 06.11.2024
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09:55 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sneg-1982127207.html
Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра
Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра - РИА Новости, 06.11.2024
Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра
Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра, он продолжит таять и к выходным исчезнет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:55
2024-11-06T09:55
москва
кашира
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра, он продолжит таять и к выходным исчезнет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра: ВДНХ - 5 сантиметров, МГУ - 7 сантиметров, Тушино - 4 сантиметра. Самый высокий снежный покров в Кашире - 10 сантиметров", - написал Тишковец. По словам синоптика, снег продолжит таять и к выходным исчезнет. Он уточнили, что по климату и прогнозам устойчивый снег ляжет в столице не ранее конца ноября - начала декабря.
https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html
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москва, кашира, евгений тишковец, погода
Москва, Кашира, Евгений Тишковец, Погода
Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра

Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра, к выходным он исчезнет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра, он продолжит таять и к выходным исчезнет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
"Снежный покров в Москве уменьшился на 3 сантиметра: ВДНХ - 5 сантиметров, МГУ - 7 сантиметров, Тушино - 4 сантиметра. Самый высокий снежный покров в Кашире - 10 сантиметров", - написал Тишковец.
По словам синоптика, снег продолжит таять и к выходным исчезнет. Он уточнили, что по климату и прогнозам устойчивый снег ляжет в столице не ранее конца ноября - начала декабря.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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