https://ria.ru/20241106/slovakiya-1982245342.html
Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию
Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию - РИА Новости, 06.11.2024
Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:39
2024-11-06T16:39
2024-11-06T16:46
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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно."Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду.Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20241105/putin-1982024002.html
https://ria.ru/20241104/slovakiya-1981820315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, в мире
Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию
Премьер Словакии подтвердил готовность к нормализации отношений с Россией
БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно.
"Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду.
Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.
В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы
и Москвы
и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине
делать вид, что России не существует.