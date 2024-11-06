https://ria.ru/20241106/slovakiya-1982245342.html

Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию

Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию - РИА Новости, 06.11.2024

Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:39

2024-11-06T16:39

2024-11-06T16:46

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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно."Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду.Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20241105/putin-1982024002.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, россия, в мире