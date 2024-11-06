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Напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение - РИА Новости, 06.11.2024
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16:16 06.11.2024 (обновлено: 16:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sk-1982239450.html
Напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение
Напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение - РИА Новости, 06.11.2024
Напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение
Мужчине, напавшему на посетителей магазина "Окей" в Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство, его задержали, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:16
2024-11-06T16:29
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчине, напавшему на посетителей магазина "Окей" в Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство, его задержали, сообщили РИА Новости в СК РФ.Как сообщалось, 25 октября в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз."ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)... Сегодня фигурант был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
https://ria.ru/20241026/granata-1980273522.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
Напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение

СК: напавшему на посетителей магазина в Петербурге мужчине предъявили обвинение

© Следком/TelegramМужчина, напавший с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге
Мужчина, напавший с ножом на посетителей магазина Окей в Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Следком/Telegram
Мужчина, напавший с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчине, напавшему на посетителей магазина "Окей" в Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство, его задержали, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как сообщалось, 25 октября в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.
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26 октября, 17:22
"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)... Сегодня фигурант был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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