https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения - РИА Новости, 06.11.2024
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения
Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:12
2024-11-06T12:12
2024-11-06T13:14
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду."Если говорить о наших обычных тратах, если есть какие-то сбережения, то все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, в чем лучше хранить сбережения."Депозит тоже хороший сегодня. Такие ставки, мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", - заключил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения
Силуанов назвал депозиты и ценные бумаги самыми выгодными средствами накопления