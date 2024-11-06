https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html

Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения

Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения - РИА Новости, 06.11.2024

Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения

Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:12

2024-11-06T12:12

2024-11-06T13:14

экономика

россия

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду."Если говорить о наших обычных тратах, если есть какие-то сбережения, то все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, в чем лучше хранить сбережения."Депозит тоже хороший сегодня. Такие ставки, мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", - заключил министр.

https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов