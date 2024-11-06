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Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения - РИА Новости, 06.11.2024
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12:12 06.11.2024 (обновлено: 13:14 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения - РИА Новости, 06.11.2024
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения
Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:12
2024-11-06T13:14
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду."Если говорить о наших обычных тратах, если есть какие-то сбережения, то все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, в чем лучше хранить сбережения."Депозит тоже хороший сегодня. Такие ставки, мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", - заключил министр.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, в чем лучше хранить сбережения

Силуанов назвал депозиты и ценные бумаги самыми выгодными средствами накопления

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду.
"Если говорить о наших обычных тратах, если есть какие-то сбережения, то все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, в чем лучше хранить сбережения.
"Депозит тоже хороший сегодня. Такие ставки, мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", - заключил министр.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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