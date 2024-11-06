https://ria.ru/20241106/shtorm-1982081682.html

Надвигающийся на Кубу шторм "Рафаэль" усилился до урагана

Надвигающийся на Кубу шторм "Рафаэль" усилился до урагана - РИА Новости, 06.11.2024

Надвигающийся на Кубу шторм "Рафаэль" усилился до урагана

Тропический шторм "Рафаэль", движущийся к Каймановым островам и побережью Кубы, усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:22

2024-11-06T04:22

2024-11-06T04:22

куба

каймановы острова

гавана

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тропический шторм "Рафаэль", движущийся к Каймановым островам и побережью Кубы, усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Ранее российская дипмиссия в Гаване предупредила туристов о приближении тропического циклона "Рафаэль", который пройдет через запад страны в среду и угрожает сильными осадками и подтоплениями. По данным центра на 19.20 по местному времени (03.20 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 120 километров в час. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html

https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981470661.html

куба

каймановы острова

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куба, каймановы острова, гавана, в мире