https://ria.ru/20241106/sholts-1982324278.html

Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина

Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина - РИА Новости, 06.11.2024

Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:43

2024-11-06T23:43

2024-11-06T23:43

в мире

германия

олаф шольц

кристиан линднер

франк-вальтер штайнмайер

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца. "Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", - сказал Шольц журналистам в среду вечером. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вёдет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.

https://ria.ru/20241103/sholts-1981731847.html

https://ria.ru/20241106/sholts-1982324057.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, эммануэль макрон