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Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина - РИА Новости, 06.11.2024
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23:43 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sholts-1982324278.html
Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина
Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина - РИА Новости, 06.11.2024
Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:43
2024-11-06T23:43
в мире
германия
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца. "Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", - сказал Шольц журналистам в среду вечером. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вёдет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
https://ria.ru/20241103/sholts-1981731847.html
https://ria.ru/20241106/sholts-1982324057.html
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в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, эммануэль макрон
В мире, Германия, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Эммануэль Макрон
Шольц заявил, что был вынужден просить президента об отставке главы Минфина

Шольц заявил, что попросил президента Германии об отставке главы Минфина

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Шольц проводит кризисное совещание своей партии
3 ноября, 21:37
"Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", - сказал Шольц журналистам в среду вечером. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вёдет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 23:39
 
В миреГерманияОлаф ШольцКристиан ЛинднерФранк-Вальтер ШтайнмайерЭммануэль Макрон
 
 
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