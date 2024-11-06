https://ria.ru/20241106/sholts-1982324057.html

Шольц намерен запросить вотум доверия

Шольц намерен запросить вотум доверия - РИА Новости, 06.11.2024

Шольц намерен запросить вотум доверия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе обращения к прессе заявил, что запросит вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:39

2024-11-06T23:39

2024-11-06T23:56

германия

олаф шольц

в мире

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе обращения к прессе заявил, что запросит вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте."В новом году я запрошу вотум о доверии, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. Это позволит членам бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов. Эти выборы могут состояться не позднее конца марта, с соблюдением сроков, предусмотренных основным законом", - заявил он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте правительства.Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который поставил под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождало слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт недавно выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.

https://ria.ru/20241106/sholts-1982324278.html

https://ria.ru/20241104/usloviya-1981850681.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, олаф шольц, в мире