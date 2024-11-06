https://ria.ru/20241106/sholts-1982320020.html

Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии - РИА Новости, 06.11.2024

Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции, сообщило издание Welt... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:43

2024-11-06T22:43

2024-11-06T23:38

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БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции, сообщило издание Welt со ссылкой на собственного корреспондента."Шольц отправил в отставку Линднера", — пишет газета.Позднее эту информацию подтвердил сам глава правительства.В то же время газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий канцлер ранее отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах.Этим вечером коалиция в лице Шольца, министра экономики Роберта Хабека ("Зеленые") и Линднера (СвДП) планировали обсудить госбюджет на следующий год.Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ранее сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с канцлером и кандидатом в его преемники — главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции — досрочных выборах и правительстве меньшинства.Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. Немецкие СМИ называют проект взрывоопасным, так как министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.Издания Bloomberg и Politico ранее сообщали, что победа Трампа на выборах в США может предотвратить распад рассорившейся коалиции Шольца благодаря "фактору страха".

https://ria.ru/20241103/sholts-1981731847.html

https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html

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германия, сша, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, в мире