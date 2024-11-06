Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом
Щольц заявил, что для ФРГ важно быстро наладить отношения с Трампом
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Германии важно быстро наладить отношения с новой администрацией США, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Президентские выборы в Америке всегда имеют влияние и за пределами ее границы. Пока новое американское правительство не вступило в должность. Во многих аспектах оно еще будет определять свой курс. Для нас поэтому особенно важно использовать свои каналы связи с Вашингтоном, чтобы с будущим правительством США быстро наладить рабочие отношения и согласовать наши точки зрения", - сказал Шольц в своем заявлении, которое в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
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Канцлер добавил, что, "естественно, в правительстве под руководством (Дональда) Трампа будет иначе".
"Это Дональд Трамп всегда ясно объявлял официально. Наше послание ясно: во-первых, Германия останется надежным трансатлантическим партнером. Мы знаем, что этот вклад, который мы делаем сейчас, будем делать и в будущем", - отметил он, уточнив, что речь идет в том числе о действиях союзников НАТО на фоне "российской угрозы" в евроатлантическом пространстве.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.