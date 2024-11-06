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Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
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14:23 06.11.2024 (обновлено: 14:45 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sholts-1982199485.html
Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом
Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом
Германии важно быстро наладить отношения с новой администрацией США, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:23
2024-11-06T14:45
германия
в мире
сша
дональд трамп
олаф шольц
камала харрис
нато
выборы президента сша — 2024
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Германии важно быстро наладить отношения с новой администрацией США, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц."Президентские выборы в Америке всегда имеют влияние и за пределами ее границы. Пока новое американское правительство не вступило в должность. Во многих аспектах оно еще будет определять свой курс. Для нас поэтому особенно важно использовать свои каналы связи с Вашингтоном, чтобы с будущим правительством США быстро наладить рабочие отношения и согласовать наши точки зрения", - сказал Шольц в своем заявлении, которое в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.Канцлер добавил, что, "естественно, в правительстве под руководством (Дональда) Трампа будет иначе"."Это Дональд Трамп всегда ясно объявлял официально. Наше послание ясно: во-первых, Германия останется надежным трансатлантическим партнером. Мы знаем, что этот вклад, который мы делаем сейчас, будем делать и в будущем", - отметил он, уточнив, что речь идет в том числе о действиях союзников НАТО на фоне "российской угрозы" в евроатлантическом пространстве.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html
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германия, в мире, сша, дональд трамп, олаф шольц, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024
Германия, В мире, США, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024
Шольц заявил о своем намерении наладить отношения с Трампом

Щольц заявил, что для ФРГ важно быстро наладить отношения с Трампом

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Германии важно быстро наладить отношения с новой администрацией США, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Президентские выборы в Америке всегда имеют влияние и за пределами ее границы. Пока новое американское правительство не вступило в должность. Во многих аспектах оно еще будет определять свой курс. Для нас поэтому особенно важно использовать свои каналы связи с Вашингтоном, чтобы с будущим правительством США быстро наладить рабочие отношения и согласовать наши точки зрения", - сказал Шольц в своем заявлении, которое в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
Канцлер добавил, что, "естественно, в правительстве под руководством (Дональда) Трампа будет иначе".
"Это Дональд Трамп всегда ясно объявлял официально. Наше послание ясно: во-первых, Германия останется надежным трансатлантическим партнером. Мы знаем, что этот вклад, который мы делаем сейчас, будем делать и в будущем", - отметил он, уточнив, что речь идет в том числе о действиях союзников НАТО на фоне "российской угрозы" в евроатлантическом пространстве.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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ГерманияВ миреСШАДональд ТрампОлаф ШольцКамала ХаррисНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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