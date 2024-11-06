https://ria.ru/20241106/shkola-1982173675.html

Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе

Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе - РИА Новости, 06.11.2024

Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе

Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:31

2024-11-06T12:31

2024-11-06T13:27

нижегородская область

нижегородская область

выкса

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект реализован в рамках национального проекта "Образование". Школа построена по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая площадь новой школы составляет 21,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы. "Новая школа в Выксе – хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства. Школьники смогут получать качественное образование, кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Как отметили в областном министерстве образования, строители обустроили не только внутренние, но и уличные пространства школы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодов и овощей и цветов. "Корпорация развития сдала в эксплуатацию уже семь школ, построенных в рамках концессии. При строительстве таких важных социальных объектов мы учитываем все мельчайшие детали для того, чтобы образовательный процесс был комфортен как для учеников, так и для преподавателей. Уверен, что дети будут с радостью ходить в новую школу", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Он напомнил, что всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.

https://ria.ru/20241102/kulibin-1981589270.html

https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html

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нижегородская область, выкса, глеб никитин