Рейтинг@Mail.ru
Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
12:31 06.11.2024 (обновлено: 13:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/shkola-1982173675.html
Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе
Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе - РИА Новости, 06.11.2024
Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе
Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:31
2024-11-06T13:27
нижегородская область
нижегородская область
выкса
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796423372_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_9c168e6432a9a177ed376c8b6ad8432c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект реализован в рамках национального проекта "Образование". Школа построена по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая площадь новой школы составляет 21,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы. "Новая школа в Выксе – хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства. Школьники смогут получать качественное образование, кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Как отметили в областном министерстве образования, строители обустроили не только внутренние, но и уличные пространства школы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодов и овощей и цветов. "Корпорация развития сдала в эксплуатацию уже семь школ, построенных в рамках концессии. При строительстве таких важных социальных объектов мы учитываем все мельчайшие детали для того, чтобы образовательный процесс был комфортен как для учеников, так и для преподавателей. Уверен, что дети будут с радостью ходить в новую школу", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Он напомнил, что всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.
https://ria.ru/20241102/kulibin-1981589270.html
https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html
нижегородская область
выкса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796423372_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_62ec9fb991676cd874c95ddd3b71c9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, выкса, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Выкса, Глеб Никитин

Новая школа на тысячу мест открылась в нижегородской Выксе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект реализован в рамках национального проекта "Образование". Школа построена по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
ОЭЗ Кулибин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га
2 ноября, 17:38
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая площадь новой школы составляет 21,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы.
"Новая школа в Выксе – хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства. Школьники смогут получать качественное образование, кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметили в областном министерстве образования, строители обустроили не только внутренние, но и уличные пространства школы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодов и овощей и цветов.
"Корпорация развития сдала в эксплуатацию уже семь школ, построенных в рамках концессии. При строительстве таких важных социальных объектов мы учитываем все мельчайшие детали для того, чтобы образовательный процесс был комфортен как для учеников, так и для преподавателей. Уверен, что дети будут с радостью ходить в новую школу", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.
Он напомнил, что всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС
29 октября, 16:55
 
Нижегородская областьНижегородская областьВыксаГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала