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"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны
"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны - РИА Новости, 06.11.2024
"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:10
2024-11-06T12:10
2024-11-06T12:13
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безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 125-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Терновая, Казачья Лопань Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны
ВСУ потеряли до 30 военных в зоне ответственности группировки "Север"