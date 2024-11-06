https://ria.ru/20241106/sever-1982166925.html

"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны

"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны - РИА Новости, 06.11.2024

"Север" нанес огневое поражение формированиям бригад теробороны

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 125-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Терновая, Казачья Лопань Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241106/forbes-1982160021.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, вооруженные силы украины