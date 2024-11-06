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На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис - РИА Новости, 06.11.2024
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12:03 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/servis-1982164532.html
На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис
На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис - РИА Новости, 06.11.2024
На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис
Сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли, внедрен на портале "Мой экспорт", это стало возможным благодаря... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:03
2024-11-06T12:03
экономика
россия
владимир смирнов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли, внедрен на портале "Мой экспорт", это стало возможным благодаря сотрудничеству Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) с Банком России, сообщает центр."На цифровой платформе "Мой экспорт" компании могут удобно и безопасно проводить платежи за услуги, связанные с внешней торговлей, прямо через платформу. Все расчеты осуществляются в рублях на территории Российской Федерации через кредитную организацию, в которой у экспортера открыт счет", - говорится в сообщении.Одним из ключевых преимуществ данного сервиса является использование системы быстрых платежей Банка России для межорганизационных переводов. Это позволяет осуществлять платежи между организациями в режиме реального времени, значительно ускоряя и упрощая процесс оплаты, делая его более удобным и эффективным."Внедрение этого функционала является важным шагом в цифровизации процессов, связанных с внешней торговлей. Это демонстрирует наше стремление создать современную и комфортную экосистему для поддержки экспортеров, подчеркивая роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Особенностью сервиса оплаты является направление электронного счета (без необходимости его распечатки) непосредственно в банк-клиент плательщика, где и происходит оплата уже уполномоченным лицом (бухгалтером) экспортера. Это позволяет учесть внутренние процессы организации по оплате счетов, а также добавляет удобства в части отсутствия необходимости вручную заносить данные из счета в свои платежные механизмы.Оплата за услуги предусмотрена в настоящий момент для наиболее востребованных и популярных сервисов на платформе "Мой экспорт": "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для оплаты услуг на сервисе "Страхование. Экспортный контракт".
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экономика, россия, владимир смирнов
Экономика, Россия, Владимир Смирнов

На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли, внедрен на портале "Мой экспорт", это стало возможным благодаря сотрудничеству Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) с Банком России, сообщает центр.
"На цифровой платформе "Мой экспорт" компании могут удобно и безопасно проводить платежи за услуги, связанные с внешней торговлей, прямо через платформу. Все расчеты осуществляются в рублях на территории Российской Федерации через кредитную организацию, в которой у экспортера открыт счет", - говорится в сообщении.
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Одним из ключевых преимуществ данного сервиса является использование системы быстрых платежей Банка России для межорганизационных переводов. Это позволяет осуществлять платежи между организациями в режиме реального времени, значительно ускоряя и упрощая процесс оплаты, делая его более удобным и эффективным.
"Внедрение этого функционала является важным шагом в цифровизации процессов, связанных с внешней торговлей. Это демонстрирует наше стремление создать современную и комфортную экосистему для поддержки экспортеров, подчеркивая роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Особенностью сервиса оплаты является направление электронного счета (без необходимости его распечатки) непосредственно в банк-клиент плательщика, где и происходит оплата уже уполномоченным лицом (бухгалтером) экспортера. Это позволяет учесть внутренние процессы организации по оплате счетов, а также добавляет удобства в части отсутствия необходимости вручную заносить данные из счета в свои платежные механизмы.
Оплата за услуги предусмотрена в настоящий момент для наиболее востребованных и популярных сервисов на платформе "Мой экспорт": "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для оплаты услуг на сервисе "Страхование. Экспортный контракт".
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ЭкономикаРоссияВладимир Смирнов
 
 
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