https://ria.ru/20241106/servis-1982164532.html

На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис

На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис - РИА Новости, 06.11.2024

На "Мой экспорт" внедрен облегчающий оплату внешнеторговых услуг сервис

Сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли, внедрен на портале "Мой экспорт", это стало возможным благодаря... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:03

2024-11-06T12:03

2024-11-06T12:03

экономика

россия

владимир смирнов

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли, внедрен на портале "Мой экспорт", это стало возможным благодаря сотрудничеству Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) с Банком России, сообщает центр."На цифровой платформе "Мой экспорт" компании могут удобно и безопасно проводить платежи за услуги, связанные с внешней торговлей, прямо через платформу. Все расчеты осуществляются в рублях на территории Российской Федерации через кредитную организацию, в которой у экспортера открыт счет", - говорится в сообщении.Одним из ключевых преимуществ данного сервиса является использование системы быстрых платежей Банка России для межорганизационных переводов. Это позволяет осуществлять платежи между организациями в режиме реального времени, значительно ускоряя и упрощая процесс оплаты, делая его более удобным и эффективным."Внедрение этого функционала является важным шагом в цифровизации процессов, связанных с внешней торговлей. Это демонстрирует наше стремление создать современную и комфортную экосистему для поддержки экспортеров, подчеркивая роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Особенностью сервиса оплаты является направление электронного счета (без необходимости его распечатки) непосредственно в банк-клиент плательщика, где и происходит оплата уже уполномоченным лицом (бухгалтером) экспортера. Это позволяет учесть внутренние процессы организации по оплате счетов, а также добавляет удобства в части отсутствия необходимости вручную заносить данные из счета в свои платежные механизмы.Оплата за услуги предусмотрена в настоящий момент для наиболее востребованных и популярных сервисов на платформе "Мой экспорт": "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для оплаты услуг на сервисе "Страхование. Экспортный контракт".

https://ria.ru/20241105/rets-1981911727.html

https://ria.ru/20241105/konferentsiya-1981909922.html

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экономика, россия, владимир смирнов