https://ria.ru/20241106/serdtse-1982268323.html

В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца

В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца - РИА Новости, 06.11.2024

В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца

Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:33

2024-11-06T17:33

2024-11-06T17:33

общество

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

р-фарм

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ. "Первый отечественный оригинальный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний "Р-Фарм" получил статус орфанного. Лекарственный препарат с торговым наименованием "Арцерикс" (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Данная разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира", - отметили в министерстве. Выпуск лекарственного средства для терапии ИРП осуществляется "Р-Фарм" в России по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, а его разработка велась в том числе при поддержке Минпромторга. "Успешная разработка и производство отечественного препарата позволит сделать доступнее терапию ИРП, что полностью соответствует целям и задачам стратегии "Фарма-2030" по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241009/izyum-1603304803.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), р-фарм