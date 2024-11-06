В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца
В России зарегистрировали препарат для терапии орфанного заболевания сердца
© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ.
"Первый отечественный оригинальный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний "Р-Фарм" получил статус орфанного. Лекарственный препарат с торговым наименованием "Арцерикс" (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Данная разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира", - отметили в министерстве.
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Выпуск лекарственного средства для терапии ИРП осуществляется "Р-Фарм" в России по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, а его разработка велась в том числе при поддержке Минпромторга.
"Успешная разработка и производство отечественного препарата позволит сделать доступнее терапию ИРП, что полностью соответствует целям и задачам стратегии "Фарма-2030" по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны", - заключили в ведомстве.
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