Рейтинг@Mail.ru
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/serdtse-1982268323.html
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца - РИА Новости, 06.11.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца
Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:33
2024-11-06T17:33
общество
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
р-фарм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ. "Первый отечественный оригинальный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний "Р-Фарм" получил статус орфанного. Лекарственный препарат с торговым наименованием "Арцерикс" (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Данная разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира", - отметили в министерстве. Выпуск лекарственного средства для терапии ИРП осуществляется "Р-Фарм" в России по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, а его разработка велась в том числе при поддержке Минпромторга. "Успешная разработка и производство отечественного препарата позволит сделать доступнее терапию ИРП, что полностью соответствует целям и задачам стратегии "Фарма-2030" по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241009/izyum-1603304803.html
https://ria.ru/20241007/oblepikha-1586336736.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), р-фарм
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Р-фарм
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания сердца

В России зарегистрировали препарат для терапии орфанного заболевания сердца

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ.
"Первый отечественный оригинальный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний "Р-Фарм" получил статус орфанного. Лекарственный препарат с торговым наименованием "Арцерикс" (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Данная разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира", - отметили в министерстве.
Изюм - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Неизвестный изюм - сухофрукт для иммунитета и здоровья сердца
9 октября, 09:27
Выпуск лекарственного средства для терапии ИРП осуществляется "Р-Фарм" в России по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, а его разработка велась в том числе при поддержке Минпромторга.
"Успешная разработка и производство отечественного препарата позволит сделать доступнее терапию ИРП, что полностью соответствует целям и задачам стратегии "Фарма-2030" по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны", - заключили в ведомстве.
Облепиха - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи
7 октября, 16:27
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Р-фарм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала