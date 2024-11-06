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Республиканцы набирают 51 место в сенате - РИА Новости, 06.11.2024
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07:54 06.11.2024 (обновлено: 09:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/senat-1982104918.html
Республиканцы набирают 51 место в сенате
Республиканцы набирают 51 место в сенате - РИА Новости, 06.11.2024
Республиканцы набирают 51 место в сенате
Республиканская партия США набирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате конгресса, свидетельствует прогноз Fox News. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:54
2024-11-06T09:04
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Республиканская партия США набирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате конгресса, свидетельствует прогноз Fox News.В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы — 49 мест. По закону, в том случае если число голосов делится поровну, решающее слово получает вице-президент США.На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел, а демократы — 103.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса.
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сша, в мире, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Республиканцы набирают 51 место в сенате

Fox: республиканцы набирают 51 место в сенате, получая большинство

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Республиканская партия США набирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате конгресса, свидетельствует прогноз Fox News.
В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы — 49 мест. По закону, в том случае если число голосов делится поровну, решающее слово получает вице-президент США.
На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел, а демократы — 103.
В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса.
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