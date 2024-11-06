https://ria.ru/20241106/senat-1982090969.html

СМИ: в американском сенате может появиться первый открытый трансгендер

СМИ: в американском сенате может появиться первый открытый трансгендер - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: в американском сенате может появиться первый открытый трансгендер

Компания Edison Research прогнозирует, что демократ Сара Макбрайд от штата Делавэр попадает в сенат США, где станет первым открытым трансгендером (ЛГБТ*... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:44

2024-11-06T05:44

2024-11-06T05:44

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делавэр

дональд трамп

тим уолц

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison Research прогнозирует, что демократ Сара Макбрайд от штата Делавэр попадает в сенат США, где станет первым открытым трансгендером (ЛГБТ* признано в РФ экстремистским движением и запрещено - ред.), передает агентство Рейтер. По данным Edison Research, Макбрайд с учетом подсчета 59% голосов избирателей обходит соперника от республиканцев Эрика Хансена с 58% против его 43%. В случае, если Макбрайд сохранит лидерство, она станет первым открытым трансгендером в американском сенате. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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сша, россия, делавэр, дональд трамп, тим уолц, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире