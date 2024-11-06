https://ria.ru/20241106/sberbank-1982189282.html

В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества

В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества - РИА Новости, 06.11.2024

В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества

В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:27

2024-11-06T13:27

2024-11-06T13:27

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и "удара по человеку", рассчитанного на вызов доверия, предположил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024. "Мне кажется, 2025 год будет характеризоваться тремя новыми трендами. Прежде всего, это будет использование преступным миром дипфейков. Мы предполагаем, что будет происходить распространение этого направления по многим разным каналам... Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям... Ну, и последний тренд, как мне кажется, это будет удар по человеку, удар рассчитанный на получение доверия у человека", - сказал он. Зампред правления Сбербанка отметил, что в следующем году кибербезопасность "безусловно должна получить человекоцентричное лицо" для того, чтобы обеспечивать безопасность человека. Необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью, подчеркнул он. "К сожалению тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому тренду может только объединение наших усилий", - подчеркнул Кузнецов. Ранее, выступая на форуме, он также отметил, что, по расчетам Сбербанка, в этом году сумма похищенных таким образом денег у российских граждан составит около 250 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241106/sberbank-1982188852.html

https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии