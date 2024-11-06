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В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества - РИА Новости, 06.11.2024
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13:27 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sberbank-1982189282.html
В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества
В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества - РИА Новости, 06.11.2024
В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества
В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:27
2024-11-06T13:27
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и "удара по человеку", рассчитанного на вызов доверия, предположил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024. "Мне кажется, 2025 год будет характеризоваться тремя новыми трендами. Прежде всего, это будет использование преступным миром дипфейков. Мы предполагаем, что будет происходить распространение этого направления по многим разным каналам... Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям... Ну, и последний тренд, как мне кажется, это будет удар по человеку, удар рассчитанный на получение доверия у человека", - сказал он. Зампред правления Сбербанка отметил, что в следующем году кибербезопасность "безусловно должна получить человекоцентричное лицо" для того, чтобы обеспечивать безопасность человека. Необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью, подчеркнул он. "К сожалению тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому тренду может только объединение наших усилий", - подчеркнул Кузнецов. Ранее, выступая на форуме, он также отметил, что, по расчетам Сбербанка, в этом году сумма похищенных таким образом денег у российских граждан составит около 250 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241106/sberbank-1982188852.html
https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html
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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали о новых трендах кибермошенничества

Сбербанк: кибермошенники будут играть на доверии и широко использовать дипфейки

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и "удара по человеку", рассчитанного на вызов доверия, предположил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
"Мне кажется, 2025 год будет характеризоваться тремя новыми трендами. Прежде всего, это будет использование преступным миром дипфейков. Мы предполагаем, что будет происходить распространение этого направления по многим разным каналам... Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям... Ну, и последний тренд, как мне кажется, это будет удар по человеку, удар рассчитанный на получение доверия у человека", - сказал он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 13:26
Зампред правления Сбербанка отметил, что в следующем году кибербезопасность "безусловно должна получить человекоцентричное лицо" для того, чтобы обеспечивать безопасность человека. Необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью, подчеркнул он.
"К сожалению тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому тренду может только объединение наших усилий", - подчеркнул Кузнецов.
Ранее, выступая на форуме, он также отметил, что, по расчетам Сбербанка, в этом году сумма похищенных таким образом денег у российских граждан составит около 250 миллиардов рублей.
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ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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