https://ria.ru/20241106/sanktsii-1982210075.html

Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт

Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт

Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:04

2024-11-06T15:04

2024-11-06T15:04

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

нато

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. "На данный момент всевозможные санкции против России страны НАТО уже ввели, и придумать что-то новое, как минимум, сложно. Если говорить о заявлениях Трампа о том, что он будет президентом-миротворцем, то, возможно, он сейчас, исполняя свои обещания, скорее всего, он (санкции – ред.) не будет вводить", - сказал РИА Новости Гагин. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024, санкции в отношении россии