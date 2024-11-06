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Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
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15:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sanktsii-1982210075.html
Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт
Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт
Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:04
2024-11-06T15:04
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
нато
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. "На данный момент всевозможные санкции против России страны НАТО уже ввели, и придумать что-то новое, как минимум, сложно. Если говорить о заявлениях Трампа о том, что он будет президентом-миротворцем, то, возможно, он сейчас, исполняя свои обещания, скорее всего, он (санкции – ред.) не будет вводить", - сказал РИА Новости Гагин. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024, Санкции в отношении России
Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт

Эксперт Гагин: Трамп не будет вводить новые санкции против России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
"На данный момент всевозможные санкции против России страны НАТО уже ввели, и придумать что-то новое, как минимум, сложно. Если говорить о заявлениях Трампа о том, что он будет президентом-миротворцем, то, возможно, он сейчас, исполняя свои обещания, скорее всего, он (санкции – ред.) не будет вводить", - сказал РИА Новости Гагин.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисНАТОВыборы президента США — 2024Санкции в отношении России
 
 
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