Трамп не будет вводить новые санкции против России, считает эксперт
Эксперт Гагин: Трамп не будет вводить новые санкции против России
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций в отношении России, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
"На данный момент всевозможные санкции против России страны НАТО уже ввели, и придумать что-то новое, как минимум, сложно. Если говорить о заявлениях Трампа о том, что он будет президентом-миротворцем, то, возможно, он сейчас, исполняя свои обещания, скорее всего, он (санкции – ред.) не будет вводить", - сказал РИА Новости Гагин.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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