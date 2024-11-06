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Пушков посоветовал не ждать от Трампа сиюминутной отмены санкций - РИА Новости, 06.11.2024
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11:57 06.11.2024 (обновлено: 12:15 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sanktsii-1982162873.html
Пушков посоветовал не ждать от Трампа сиюминутной отмены санкций
Пушков посоветовал не ждать от Трампа сиюминутной отмены санкций - РИА Новости, 06.11.2024
Пушков посоветовал не ждать от Трампа сиюминутной отмены санкций
Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп не отменит санкции США против России в обозримой перспективе, так как они закреплены законом,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:57
2024-11-06T12:15
россия
дональд трамп
экономика
санкции в отношении россии
алексей пушков
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп не отменит санкции США против России в обозримой перспективе, так как они закреплены законом, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости.Он отметил, что у Трампа будет большая свобода в действиях, потому что обе палаты Конгресса будут контролировать республиканцы."Трамп будет ограничен логикой американской гегемонии, ему придется считаться в любом случае с такими структурами, как министерство обороны, Госдеп, ЦРУ, которые будут стараться вовлечь его в большей или меньшей степени в ту политику, которую проводили Соединенные Штаты до настоящего времени. Тем не менее, я считаю, что сдвиги будут значительные", - резюмировал политик.По прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Трамп может стать первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем вновь принял участие в выборах и одержал победу. В 19 веке это удалось 22-му и 24-му президенту Гроверу Кливленду.Согласно оценкам газеты The New York Times, шансы Трампа на победу "превышают 95%", букмекерское агентство Polymarket оценивает их в 98,9%.В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html
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россия, дональд трамп, экономика, санкции в отношении россии, алексей пушков
Россия, Дональд Трамп, Экономика, Санкции в отношении России, Алексей Пушков
Пушков посоветовал не ждать от Трампа сиюминутной отмены санкций

Пушков: Трамп быстро не отменит санкции, так как они закреплены законом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп не отменит санкции США против России в обозримой перспективе, так как они закреплены законом, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
Он отметил, что у Трампа будет большая свобода в действиях, потому что обе палаты Конгресса будут контролировать республиканцы.
"Трамп будет ограничен логикой американской гегемонии, ему придется считаться в любом случае с такими структурами, как министерство обороны, Госдеп, ЦРУ, которые будут стараться вовлечь его в большей или меньшей степени в ту политику, которую проводили Соединенные Штаты до настоящего времени. Тем не менее, я считаю, что сдвиги будут значительные", - резюмировал политик.
По прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Трамп может стать первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем вновь принял участие в выборах и одержал победу. В 19 веке это удалось 22-му и 24-му президенту Гроверу Кливленду.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
Согласно оценкам газеты The New York Times, шансы Трампа на победу "превышают 95%", букмекерское агентство Polymarket оценивает их в 98,9%.
В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.
 
РоссияДональд ТрампЭкономикаСанкции в отношении РоссииАлексей Пушков
 
 
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