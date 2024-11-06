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Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении - РИА Новости, 06.11.2024
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15:14 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/russo-1982212830.html
Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении
Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении - РИА Новости, 06.11.2024
Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении
Певец Авраам Руссо подал иск на 5,7 миллиона рублей в столичный суд к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:14
2024-11-06T15:14
происшествия
москва
россия
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск на 5,7 миллиона рублей в столичный суд к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин. "Иск мы подали в Люблинский суд Москвы, рассмотрение пока не назначено", - сказал адвокат. Ранее Алешкин рассказал РИА Новости, что Руссо увеличил сумму иска с 5 до 5,7 миллиона рублей. По словам защитника, туда входит и моральная компенсация, и сопутствующие расходы, в том числе, на представителя в судебном заседании, и юридическое консультирование. Пресненский суд Москвы в конце октября прекратил дело в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования, удовлетворив ходатайство обвиняемого. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240920/russo-1973909681.html
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
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происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Москва, Россия, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении

Певец Руссо подал иск на 5,7 миллиона рублей к фигуранту дела о его похищении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвраам Руссо
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск на 5,7 миллиона рублей в столичный суд к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин.
"Иск мы подали в Люблинский суд Москвы, рассмотрение пока не назначено", - сказал адвокат.
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Авраам Руссо узнал участника своего похищения в 2004 году
20 сентября, 19:03
Ранее Алешкин рассказал РИА Новости, что Руссо увеличил сумму иска с 5 до 5,7 миллиона рублей. По словам защитника, туда входит и моральная компенсация, и сопутствующие расходы, в том числе, на представителя в судебном заседании, и юридическое консультирование.
Пресненский суд Москвы в конце октября прекратил дело в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования, удовлетворив ходатайство обвиняемого.
Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия).
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
4 сентября, 22:50
По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Один из фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо дал показания
13 сентября, 04:33
 
ПроисшествияМоскваРоссияАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман Исмаилов
 
 
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