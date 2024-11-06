В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым
Протоиерей Тимофеев: вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт
Портрет царя Ивана IV Грозного. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев.
"Иван Грозный предлагается некоторыми к канонизации: человек, который, несомненно, очень много сделал для укрепления русского государства, и победы у него были успешные, и со многими врагами России он разобрался, и территорию государства увеличил. Но, несомненно, был деспотизм в отношении подчинённых, в отношении своего народа – он просто закрывает совершенно наглухо, так сказать, всякие разговоры о канонизации. Это не образец, понимаете? То есть, так делать нельзя", – сказал протоиерей РИА Новости.
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Он напомнил, что канонизация делает жизнь и поступки человека, признанного святым, образцом для верующих. "Это вопрос очень важный: почему, например, на памятнике тысячелетию России в XIX веке тоже Ивана Грозного не поместили – хотя был проект, спрашивали, обсуждали? Потому что – да, великий государь, но он же – и символ деспотизма. То есть, это не канон, не образец, поэтому о канонизации вопрос закрыт", – заключил доцент ПСТГУ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой.