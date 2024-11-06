https://ria.ru/20241106/rpts-1982100174.html

В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым

В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым - РИА Новости, 06.11.2024

В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым

Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:13

2024-11-06T07:13

2024-11-06T07:13

религия

иван грозный

александр тимофеев

филипп (король бельгии)

россия

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев. "Иван Грозный предлагается некоторыми к канонизации: человек, который, несомненно, очень много сделал для укрепления русского государства, и победы у него были успешные, и со многими врагами России он разобрался, и территорию государства увеличил. Но, несомненно, был деспотизм в отношении подчинённых, в отношении своего народа – он просто закрывает совершенно наглухо, так сказать, всякие разговоры о канонизации. Это не образец, понимаете? То есть, так делать нельзя", – сказал протоиерей РИА Новости. Он напомнил, что канонизация делает жизнь и поступки человека, признанного святым, образцом для верующих. "Это вопрос очень важный: почему, например, на памятнике тысячелетию России в XIX веке тоже Ивана Грозного не поместили – хотя был проект, спрашивали, обсуждали? Потому что – да, великий государь, но он же – и символ деспотизма. То есть, это не канон, не образец, поэтому о канонизации вопрос закрыт", – заключил доцент ПСТГУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой.

https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html

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иван грозный, александр тимофеев, филипп (король бельгии), россия