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В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым - РИА Новости, 06.11.2024
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Религия
 
07:13 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rpts-1982100174.html
В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым
В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым - РИА Новости, 06.11.2024
В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым
Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:13
2024-11-06T07:13
религия
иван грозный
александр тимофеев
филипп (король бельгии)
россия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев. "Иван Грозный предлагается некоторыми к канонизации: человек, который, несомненно, очень много сделал для укрепления русского государства, и победы у него были успешные, и со многими врагами России он разобрался, и территорию государства увеличил. Но, несомненно, был деспотизм в отношении подчинённых, в отношении своего народа – он просто закрывает совершенно наглухо, так сказать, всякие разговоры о канонизации. Это не образец, понимаете? То есть, так делать нельзя", – сказал протоиерей РИА Новости. Он напомнил, что канонизация делает жизнь и поступки человека, признанного святым, образцом для верующих. "Это вопрос очень важный: почему, например, на памятнике тысячелетию России в XIX веке тоже Ивана Грозного не поместили – хотя был проект, спрашивали, обсуждали? Потому что – да, великий государь, но он же – и символ деспотизма. То есть, это не канон, не образец, поэтому о канонизации вопрос закрыт", – заключил доцент ПСТГУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой.
https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html
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иван грозный, александр тимофеев, филипп (король бельгии), россия
Религия, Иван Грозный, Александр Тимофеев, Филипп (король Бельгии), Россия
В РПЦ назвали вопрос о канонизации Ивана Грозного закрытым

Протоиерей Тимофеев: вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт

© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкПортрет царя Ивана IV Грозного
Портрет царя Ивана IV Грозного - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / А. Свердлов
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Портрет царя Ивана IV Грозного. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного закрыт, потому что он стал символом деспотизма в истории России, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев.
"Иван Грозный предлагается некоторыми к канонизации: человек, который, несомненно, очень много сделал для укрепления русского государства, и победы у него были успешные, и со многими врагами России он разобрался, и территорию государства увеличил. Но, несомненно, был деспотизм в отношении подчинённых, в отношении своего народа – он просто закрывает совершенно наглухо, так сказать, всякие разговоры о канонизации. Это не образец, понимаете? То есть, так делать нельзя", – сказал протоиерей РИА Новости.
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Он напомнил, что канонизация делает жизнь и поступки человека, признанного святым, образцом для верующих. "Это вопрос очень важный: почему, например, на памятнике тысячелетию России в XIX веке тоже Ивана Грозного не поместили – хотя был проект, спрашивали, обсуждали? Потому что – да, великий государь, но он же – и символ деспотизма. То есть, это не канон, не образец, поэтому о канонизации вопрос закрыт", – заключил доцент ПСТГУ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой.
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