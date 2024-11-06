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Компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC - РИА Новости, 06.11.2024
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10:48 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rets-1982141610.html
Компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC
Компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC - РИА Новости, 06.11.2024
Компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC
Российские компании демонстрируют свои передовые технологии и инновационные решения на ADIPEC - крупнейшей нефтегазовой выставке Ближнего Востока, которая... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:48
2024-11-06T10:48
экономика
россия
технологии
ближний восток
абу-даби
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские компании демонстрируют свои передовые технологии и инновационные решения на ADIPEC - крупнейшей нефтегазовой выставке Ближнего Востока, которая проходит в Абу-Даби с 4 по 7 ноября. Благодаря поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 32 компании из 14 регионов России получили возможность представить свою продукцию на престижном международном форуме в рамках национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, сообщает центр."На выставочной площади, занимающей более 200 квадратных метров, российские компании демонстрируют широкий спектр высокотехнологичных и уникальных решений для нефтегазовой отрасли. В рамках выставки запланировано проведение более 250 B2B-встреч, которые предоставят отечественным предпринимателям возможность установить прямые контакты с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.Только за первые два дня выставки уже проведено более 150 встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Индии и Китая."ADIPEC - это не просто выставка, это ключевое событие для всей нефтегазовой индустрии, эффективная площадка для встречи ведущих мировых игроков, заинтересованных в развитии бизнеса в регионе. Участие в ADIPEC предоставляет российским компаниям возможность продемонстрировать свой потенциал, установить новые деловые связи и заключить выгодные контракты. Среди участников выставки — крупнейшие международные и национальные нефтегазовые компании, а также ведущие сервисные предприятия отрасли", - отмечает РЭЦ."Участие в ADIPEC предоставляет российским технологическим компаниям уникальную возможность не только найти новых партнеров и клиентов, но и существенно укрепить свой бренд, повышая узнаваемость и конкурентоспособность на глобальном рынке. Это способствует развитию международного технологического сотрудничества и значительно расширяет экспортный потенциал России. Поддержка РЭЦ в организации участия российских компаний в ADIPEC является стратегически важной задачей, поскольку мы осознаем, насколько ценно для отечественных производителей представить свои инновационные разработки на одной из ведущих мировых выставок в нефтегазовой отрасли", - уточнила представитель РЭЦ в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори.Участие в зарубежных выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia - это одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспорта. При участии компании в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает всестороннюю поддержку: софинансирование аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов. Также ему оказывается помощь в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. Подробная информация о том, как принять участие в подобных мероприятиях, доступна на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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экономика, россия, технологии, ближний восток, абу-даби, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Технологии, Ближний Восток, Абу-Даби, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC

© Фото : Пресс-служба РЭЦРоссийские компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC
Российские компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Российские компании представили свои технологии под брендом Made in Russia на ADIPEC
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские компании демонстрируют свои передовые технологии и инновационные решения на ADIPEC - крупнейшей нефтегазовой выставке Ближнего Востока, которая проходит в Абу-Даби с 4 по 7 ноября. Благодаря поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 32 компании из 14 регионов России получили возможность представить свою продукцию на престижном международном форуме в рамках национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, сообщает центр.
"На выставочной площади, занимающей более 200 квадратных метров, российские компании демонстрируют широкий спектр высокотехнологичных и уникальных решений для нефтегазовой отрасли. В рамках выставки запланировано проведение более 250 B2B-встреч, которые предоставят отечественным предпринимателям возможность установить прямые контакты с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
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Только за первые два дня выставки уже проведено более 150 встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Индии и Китая.
"ADIPEC - это не просто выставка, это ключевое событие для всей нефтегазовой индустрии, эффективная площадка для встречи ведущих мировых игроков, заинтересованных в развитии бизнеса в регионе. Участие в ADIPEC предоставляет российским компаниям возможность продемонстрировать свой потенциал, установить новые деловые связи и заключить выгодные контракты. Среди участников выставки — крупнейшие международные и национальные нефтегазовые компании, а также ведущие сервисные предприятия отрасли", - отмечает РЭЦ.
"Участие в ADIPEC предоставляет российским технологическим компаниям уникальную возможность не только найти новых партнеров и клиентов, но и существенно укрепить свой бренд, повышая узнаваемость и конкурентоспособность на глобальном рынке. Это способствует развитию международного технологического сотрудничества и значительно расширяет экспортный потенциал России. Поддержка РЭЦ в организации участия российских компаний в ADIPEC является стратегически важной задачей, поскольку мы осознаем, насколько ценно для отечественных производителей представить свои инновационные разработки на одной из ведущих мировых выставок в нефтегазовой отрасли", - уточнила представитель РЭЦ в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори.
Участие в зарубежных выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia - это одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспорта. При участии компании в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает всестороннюю поддержку: софинансирование аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов. Также ему оказывается помощь в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. Подробная информация о том, как принять участие в подобных мероприятиях, доступна на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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ЭкономикаРоссияТехнологииБлижний ВостокАбу-ДабиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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